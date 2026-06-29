Lộ diện ngày ra mắt iPhone 18 Pro và iPhone Ultra: Bước ngoặt màn hình gập của Apple Mark Gurman hé lộ iPhone 18 Pro và iPhone Ultra màn hình gập có thể ra mắt vào ngày 8 hoặc 9/9/2026. Đây là bước ngoặt lớn với dòng iPhone Fold dưới thời tân CEO.

Tháng 9 hàng năm luôn là thời điểm được mong chờ nhất của cộng đồng yêu công nghệ khi Apple trình làng những thế hệ iPhone mới. Tuy nhiên, sự kiện năm 2026 được dự báo sẽ mang một diện mạo hoàn toàn khác biệt, không chỉ bởi các đột phá về phần cứng mà còn từ sự thay đổi trong bộ máy lãnh đạo tối cao của tập đoàn.

Lịch trình ra mắt: Hai mốc thời gian tiềm năng vào tháng 9/2026

Theo bản tin Power On mới nhất từ nhà phân tích Mark Gurman của Bloomberg, sự kiện lớn nhất năm 2026 của Apple nhiều khả năng sẽ diễn ra vào một trong hai ngày: Thứ Ba, ngày 8/9/2026 hoặc Thứ Tư, ngày 9/9/2026. Đây là những mốc thời gian khớp với truyền thống của "Táo khuyết" khi thường tổ chức sự kiện ngay sau kỳ nghỉ Lễ Lao động tại Mỹ.

Nhà phân tích Mark Gurman đưa ra nhận định về hai ngày ra mắt tiềm năng của iPhone 18 Pro và iPhone Ultra.

Nếu dự đoán này chính xác, chương trình đặt hàng trước (pre-order) dự kiến sẽ bắt đầu từ ngày 11/9/2026. Đáng chú ý, đây sẽ là buổi thuyết trình chính (keynote) đầu tiên dưới sự dẫn dắt của tân CEO John Ternus, đánh dấu một kỷ nguyên mới cho Apple sau nhiều năm dưới thời Tim Cook.

iPhone Ultra: Lời giải của Apple cho phân khúc màn hình gập

Tâm điểm của sự kiện tháng 9 tới đây không chỉ dừng lại ở bộ đôi iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Apple được kỳ vọng sẽ dành phần lớn thời lượng để giới thiệu mẫu iPhone màn hình gập đầu tiên, thiết bị có thể được đặt tên là iPhone Ultra hoặc iPhone Fold.

Sự xuất hiện của iPhone Ultra được xem là bước đi chiến lược nhằm đối đầu trực tiếp với các đối thủ trong phân khúc smartphone gập cao cấp. Bên cạnh đó, hệ sinh thái thiết bị đeo cũng sẽ được làm mới với Apple Watch Series 12 và Apple Watch Ultra 4, hứa hẹn mang đến những cải tiến sâu về tính năng theo dõi sức khỏe.

Thay đổi lộ trình phát hành và áp lực về giá bán

Một điểm khác biệt quan trọng trong năm 2026 là lộ trình phát hành các dòng máy tiêu chuẩn. Các nguồn tin rò rỉ cho biết iPhone 18 phiên bản thường và mẫu iPhone Air 2 có thể bị trì hoãn ra mắt cho đến mùa xuân năm 2027. Điều này cho thấy Apple đang muốn tập trung tối đa nguồn lực và sự chú ý của thị trường vào các dòng sản phẩm cao cấp và công nghệ màn hình gập trong giai đoạn cuối năm.

Tuy nhiên, đi kèm với những đột phá về công nghệ là thách thức về chi phí. Mark Gurman cảnh báo rằng thế hệ iPhone 18 Pro, và đặc biệt là mẫu iPhone Ultra, sẽ có mức giá đắt hơn đáng kể so với các thế hệ tiền nhiệm. Đây là hệ quả tất yếu khi Apple phải tích hợp những linh kiện phức tạp và đắt đỏ nhất vào thiết bị màn hình gập đầu tay của mình.

Nhìn chung, sự kiện tháng 9/2026 không chỉ đơn thuần là một buổi ra mắt sản phẩm thường niên. Đó là cột mốc khẳng định tầm nhìn của thế hệ lãnh đạo mới tại Apple và là lời khẳng định vị thế của hãng trong cuộc đua công nghệ màn hình gập đầy khốc liệt.