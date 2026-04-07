Lộ diện OnePlus Ace 7: Màn hình 185Hz và pin 9.000mAh thiết lập tiêu chuẩn mới cho smartphone hiệu năng OnePlus Ace 7 gây chú ý với thông số kỹ thuật rò rỉ ấn tượng, bao gồm chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, hệ thống quạt tản nhiệt tích hợp và dung lượng pin lên tới 9.000mAh.

Sau thành công của dòng Ace 6, OnePlus đang chuẩn bị cho sự ra mắt của thế hệ kế nhiệm mang tên OnePlus Ace 7. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, đây sẽ là dòng sản phẩm tập trung tối đa vào hiệu năng với những thông số kỹ thuật vượt xa các tiêu chuẩn hiện tại trên thị trường smartphone Android.

The OnePlus Ace 6T.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống tản nhiệt chủ động

Dòng OnePlus Ace vốn nổi tiếng với việc trang bị cấu hình mạnh mẽ trong phân khúc cận cao cấp. Theo chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, OnePlus Ace 7 dự kiến sẽ sử dụng chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 (mã hiệu SM8850). Đáng chú ý, có nguồn tin cho rằng máy có thể sử dụng biến thể SM8850Q – một phiên bản được tinh chỉnh nhẹ về xung nhịp so với chip flagship trên OnePlus 15.

Để duy trì hiệu suất tối đa trong thời gian dài, OnePlus được cho là sẽ tích hợp một quạt tản nhiệt ngay bên trong thân máy. Đây là một bước đi táo bạo, thường chỉ xuất hiện trên các dòng điện thoại chuyên game (gaming phone), giúp giải quyết triệt để bài toán nhiệt lượng khi xử lý các tác vụ nặng hoặc chơi game đồ họa cao trên tiến trình 3nm.

The Ace 7 could feature a toned-down version of the Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Màn hình 185Hz và viên pin dung lượng cực đại 9.000mAh

Một trong những điểm nhấn công nghệ đáng kinh ngạc nhất trên OnePlus Ace 7 chính là màn hình. Thiết bị dự kiến sở hữu tấm nền kích thước 6,78 inch với độ phân giải 1.5K. Điểm đột phá nằm ở tần số quét lên đến 185Hz, vượt qua mức 120Hz hoặc 144Hz phổ biến hiện nay, hứa hẹn mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chuyển động hình ảnh siêu mượt mà.

Bên cạnh đó, bài toán về thời lượng pin cũng được OnePlus giải quyết bằng viên pin dung lượng lên tới 9.000mAh. Đây là mức dung lượng hiếm thấy trên các dòng smartphone mỏng nhẹ hiện nay. Để nạp đầy viên pin khổng lồ này, máy sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh với công suất từ 100W đến 120W.

Leaked key specs of upcoming OnePlus phone.

Nâng cấp camera trên phiên bản Pro

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, dòng sản phẩm này còn có sự xuất hiện của OnePlus Ace 7 Pro. Phiên bản cao cấp hơn này được kỳ vọng sẽ cải thiện khả năng nhiếp ảnh với camera tiềm vọng 50MP, sử dụng cảm biến Samsung JN5. Ống kính này hỗ trợ zoom quang học 3.5x, giúp người dùng có được những bức ảnh chân dung và chụp xa sắc nét hơn.

Thông số Chi tiết dự kiến (OnePlus Ace 7) Màn hình 6.78 inch, 1.5K, 185Hz Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 (SM8850/SM8850Q) Pin ~9.000mAh Sạc nhanh 100W - 120W Tính năng đặc biệt Quạt tản nhiệt tích hợp

Mặc dù OnePlus chưa công bố lịch trình ra mắt chính thức, nhưng dựa trên truyền thống ra mắt dòng Ace 6 vào tháng 10/2025 tại Trung Quốc, OnePlus Ace 7 nhiều khả năng sẽ trình làng vào khoảng quý IV năm nay. Với cấu hình này, thiết bị hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong cuộc đua smartphone hiệu năng cao cuối năm.