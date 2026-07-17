Lộ diện Redmi 17 4G: Pin 7.500 mAh và màn hình 120Hz liệu có định hình lại phân khúc giá rẻ? Xiaomi chuẩn bị ra mắt Redmi 17 4G với nâng cấp mạnh mẽ về dung lượng pin và tốc độ làm tươi màn hình. Các chứng nhận pháp lý tại Malaysia và Indonesia cho thấy ngày ra mắt toàn cầu đang cận kề.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới dòng smartphone phổ thông của mình với sự xuất hiện của Redmi 17 4G. Đây là phiên bản kế nhiệm của Redmi 15 4G, hướng đến nhóm người dùng ưu tiên thời lượng pin dài và không gian hiển thị rộng lớn. Những thông tin rò rỉ mới nhất từ các cơ quan chứng nhận và nguồn tin công nghệ đã phác thảo nên một thiết bị có cấu hình đáng chú ý trong tầm giá.

Dấu hiệu ra mắt toàn cầu từ các chứng nhận pháp lý

Mẫu smartphone mới của Xiaomi với mã hiệu "2606FRN72Y" đã chính thức xuất hiện trên cơ sở dữ liệu SIRIM của Malaysia. Đáng chú ý, mã hiệu này cũng đã được ghi nhận trước đó tại cơ quan SDPPI của Indonesia. Việc liên tục đạt được các chứng nhận quan trọng tại khu vực Đông Nam Á là minh chứng rõ nét cho thấy Redmi 17 4G đã sẵn sàng để tiến ra thị trường quốc tế.

Redmi 17 4G đạt chứng nhận SIRIM tại Malaysia.

Redmi 17 4G đạt chứng nhận SDPPI tại Indonesia.

Thiết kế và khả năng hiển thị: Ưu tiên không gian trải nghiệm

Theo các hình ảnh render rò rỉ, Redmi 17 4G sẽ duy trì ngôn ngữ thiết kế hiện đại với bốn tùy chọn màu sắc bao gồm: Đen, Xanh đậm (Deep Blue), Xanh lá (Oak Green) và Tím (Lotus Purple). Điểm nhấn lớn nhất ở mặt trước là màn hình kích thước lên tới 6,9 inch – một con số vượt trội so với các đối thủ cùng tầm giá.

Hình ảnh render rò rỉ của Redmi 17 4G.

Dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+ (1.600 x 720 pixels), nhưng Xiaomi đã bù đắp bằng tần số quét 120Hz. Điều này giúp các thao tác vuốt chạm và hiệu ứng chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể, một tính năng vốn thường chỉ xuất hiện trên các dòng máy trung cấp trở lên.

Phân tích cấu hình: Pin "khủng" là điểm bán hàng chủ đạo

Về sức mạnh bên trong, thiết bị dự kiến trang bị vi xử lý MediaTek Helio G91 Ultra. Đây là con chip tối ưu cho các dòng điện thoại 4G giá rẻ, đủ sức đáp ứng các nhu cầu cơ bản và giải trí nhẹ nhàng. Máy sẽ có các tùy chọn bộ nhớ RAM lên đến 6GB và bộ nhớ trong tối đa 256GB.

Nâng cấp đáng giá nhất nằm ở viên pin dung lượng 7.500mAh, tăng đáng kể so với mức 7.000mAh của thế hệ tiền nhiệm. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh có dây 45W. Việc kết hợp viên pin dung lượng lớn với công suất sạc khá giúp người dùng yên tâm sử dụng trong nhiều ngày mà không quá lo lắng về thời gian chờ đợi khi nạp năng lượng.

Các phiên bản màu sắc dự kiến của Redmi 17 4G.

Thông số kỹ thuật chi tiết (Dự kiến)

Thông số Chi tiết Màn hình 6,9 inch, HD+, 120Hz Vi xử lý MediaTek Helio G91 Ultra RAM/ROM 4GB/128GB hoặc 6GB/256GB Camera chính 50MP Camera trước 8MP Pin/Sạc 7.500mAh, 45W Kích thước 170,12 x 78,42 x 8,8 mm Trọng lượng 232 gram

Giá bán và định vị thị trường

Thông tin rò rỉ từ thị trường châu Âu cho thấy Redmi 17 4G sẽ có mức giá khởi điểm khoảng 250 Euro (tương đương 286 USD) cho phiên bản 4GB/128GB. Phiên bản cao cấp hơn với 256GB bộ nhớ trong dự kiến có giá 280 Euro (khoảng 320 USD).

Bên cạnh cấu hình phần cứng, máy vẫn giữ lại các tiện ích cần thiết như cảm biến vân tay cạnh bên và hỗ trợ NFC tùy theo thị trường. Với trọng lượng 232 gram, đây có thể là một thiết bị khá đầm tay, phù hợp với những người dùng cần một chiếc điện thoại bền bỉ cho công việc di chuyển liên tục hoặc giải trí dài ngày.