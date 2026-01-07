Lộ diện Samsung Galaxy Glasses: Kính thông minh điều khiển bằng cử chỉ và nút bấm vật lý Mẫu kính thông minh Galaxy Glasses của Samsung rò rỉ chi tiết về khả năng điều khiển qua cử chỉ, tích hợp hệ sinh thái Galaxy Ring và chạy trên nền tảng Android XR.

Thông tin rò rỉ mới nhất từ ứng dụng quản lý (manager app) đã hé lộ cái nhìn chi tiết về mẫu kính thông minh Galaxy Glasses của Samsung. Đây là sản phẩm được phát triển dưới sự hợp tác giữa Samsung, Google, Warby Parker và Gentle Monster, dự kiến sẽ tạo ra một bước tiến mới trong mảng thiết bị đeo thông minh.

Phiên bản Warby Parker của Galaxy Glasses do Samsung và Google hợp tác phát triển.

Trung tâm điều khiển và khả năng kết nối hệ sinh thái

Ứng dụng Galaxy Glasses sẽ đóng vai trò là trung tâm giám sát và điều khiển thiết bị. Sau khi ghép nối, kính sẽ xuất hiện ở đầu màn hình chính của ứng dụng với các tùy chọn như tự động nhập ảnh và video đã chụp. Các cài đặt chuyên sâu bao gồm tính năng "Tìm kính của tôi" (Find my glasses), đọc thông báo thành tiếng và tích hợp các trợ lý ảo AI.

Đáng chú ý, Samsung đang xây dựng một hệ sinh thái liền mạch khi cho phép Galaxy Watch và Galaxy Ring tham gia điều khiển kính. Sẽ có một ứng dụng điều khiển Galaxy Glasses dành riêng cho Galaxy Watch, trong khi nhẫn thông minh Galaxy Ring có thể điều khiển các tính năng của kính thông qua các cử chỉ tay từ xa.

Cơ chế tương tác qua cử chỉ và nút bấm vật lý

Dựa trên các video hướng dẫn ngắn trong ứng dụng, Galaxy Glasses (phiên bản Warby Parker) sẽ trang bị một bàn di chuột (touchpad) ở gọng kính bên phải. Người dùng có thể thực hiện các thao tác điều hướng nhanh chóng:

Vuốt một ngón tay: Chuyển đổi bài hát.

Chuyển đổi bài hát. Vuốt hai ngón tay: Điều chỉnh âm lượng.

Điều chỉnh âm lượng. Chạm nhẹ: Phát/Tạm dừng nhạc hoặc trả lời cuộc gọi.

Bên cạnh cảm ứng, thiết bị vẫn giữ lại nút bấm vật lý cho camera ở gọng phải. Người dùng chỉ cần nhấn một lần để chụp ảnh hoặc nhấn giữ để bắt đầu quay video. Hình ảnh và video sau khi ghi lại sẽ xuất hiện trong thanh công cụ (Now Bar) trên điện thoại Galaxy.

Đèn chỉ báo LED bên trong gọng kính và cận cảnh thiết kế Galaxy Glasses phiên bản Warby Parker.

Đảm bảo quyền riêng tư và thời điểm ra mắt

Để giải quyết các lo ngại về quyền riêng tư khi quay phim chụp ảnh, Samsung đã tích hợp hệ thống đèn LED chỉ báo ở cả mặt trong và mặt ngoài của gọng kính. Đèn này sẽ sáng lên để thông báo cho người dùng và những người xung quanh biết camera đang hoạt động. Ngoài ra, hộp sạc đi kèm cũng có đèn LED riêng để hiển thị mức pin và trạng thái ghép nối.

Galaxy Glasses chạy trên nền tảng Android XR với giao diện One UI XR của Samsung, tương tự như cách thức hoạt động của các thiết bị thực tế ảo tăng cường khác trong hệ sinh thái. Samsung dự kiến sẽ chính thức trình làng mẫu kính này vào mùa thu năm nay, có thể là tại sự kiện Galaxy Unpacked được đồn đoán diễn ra vào ngày 22/07.