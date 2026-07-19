Lộ diện Snapdragon 4 Gen 6: Cấu trúc 4nm cùng GPU Adreno 6-series thay đổi cuộc chơi phân khúc giá rẻ Tài liệu rò rỉ về chip SM4875 Poros của Qualcomm cho thấy sự nâng cấp đáng kể về đồ họa và kết nối. Chipset mới hỗ trợ RAM LPDDR5 và Wi-Fi 6, đánh dấu bước tiến quan trọng cho dòng Snapdragon 4-series.

Một tài liệu kỹ thuật nội bộ của Qualcomm vừa hé lộ thông tin chi tiết về SM4875, chipset thế hệ mới thuộc dòng Snapdragon 4-series với tên mã "Poros". Đây được xem là phiên bản kế nhiệm của Snapdragon 4 Gen 5, hứa hẹn mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và chi phí cho các thiết bị di động trong tương lai gần.

Snapdragon 4 Gen 6 (AI Generated)

Cải tiến đồ họa vượt trội với kiến trúc Adreno 6-series

Điểm đáng chú ý nhất trên SM4875 là việc nâng cấp bộ xử lý đồ họa (GPU) từ dòng Adreno 4-series lên Adreno 6-series. Sự thay đổi này được kỳ vọng sẽ tạo ra một bước nhảy vọt về hiệu suất xử lý hình ảnh, tiếp nối thành công của thế hệ tiền nhiệm vốn đã đạt mức tăng trưởng 77%. Việc đưa kiến trúc đồ họa cao cấp hơn xuống phân khúc phổ thông giúp người dùng tiếp cận trải nghiệm chơi game và đa phương tiện mượt mà hơn.

Về CPU, Qualcomm vẫn giữ nguyên cấu trúc Kryo từ Snapdragon 4 Gen 5 trên tiến trình 4nm của TSMC. Chipset bao gồm 2 nhân hiệu năng cao Kryo Gold (dựa trên Cortex-A78) và 6 nhân tiết kiệm điện Kryo Silver (dựa trên Cortex-A55). Tuy nhiên, khả năng hỗ trợ bộ nhớ đã được mở rộng lên chuẩn LPDDR5 tốc độ 3.200 MHz, bên cạnh tùy chọn LPDDR4X để tối ưu chi phí cho các nhà sản xuất thiết bị (OEM).

SM4875 Block Diagram

Đột phá kết nối nhờ giao thức PCIe Gen 3 mới

Dòng Snapdragon 4-series mới đánh dấu lần đầu tiên tích hợp giao diện PCIe Gen 3 đơn làn để hỗ trợ các mô-đun kết nối hiện đại. Thay vì cố định một chuẩn duy nhất, Qualcomm cho phép các nhà sản xuất tùy chọn giữa nhiều chip đồng hành khác nhau tùy theo phân khúc giá:

Wi-Fi 6 và Bluetooth 6.0: Thông qua mô-đun WCN6450, mang lại tốc độ truyền tải cao và độ trễ thấp hơn cho các dòng máy cận tầm trung.

Thông qua mô-đun WCN6450, mang lại tốc độ truyền tải cao và độ trễ thấp hơn cho các dòng máy cận tầm trung. Wi-Fi 5 và Bluetooth 5.2: Tùy chọn giá rẻ hơn thông qua các chip WCN3998-2 hoặc WCN3988.

Dù chưa hỗ trợ Wi-Fi 7 như dòng Snapdragon 6 Gen 5, việc bổ sung Wi-Fi 6 và Bluetooth 6.0 là một bước tiến lớn so với giới hạn Wi-Fi 5 trên các thế hệ trước đó. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách công nghệ giữa các phân khúc smartphone.

Bảng thông số kỹ thuật dự kiến của SM4875

Thông số Chi tiết Tiến trình TSMC 4 nm Cấu trúc CPU 2x Cortex-A78 + 6x Cortex-A55 GPU Adreno 6-series Bộ nhớ RAM LPDDR5 (3200 MHz) / LPDDR4X Kết nối tối đa Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0 (tùy chọn) Bảo mật Trust Management Engine, Widevine L1

Bảo mật và thiết kế phần cứng

Bên cạnh hiệu năng, SM4875 còn được tăng cường khả năng bảo mật phần cứng với xác thực hình ảnh ECC, hỗ trợ Widevine L1 cho nội dung HD và công cụ quản lý tin cậy (Trust Management Engine) được cập nhật. Chipset sử dụng gói PSP917 với kích thước 11,1 x 12,0 mm, lớn hơn so với thế hệ trước để đáp ứng việc bổ sung thêm các chân kết nối I/O và giao thức PCIe.

Mặc dù Qualcomm chưa chính thức công bố ngày ra mắt, các thông tin rò rỉ cho thấy Snapdragon 4 Gen 6 có thể xuất hiện trên thị trường vào năm 2027. Với những nâng cấp mạnh mẽ về GPU và chuẩn RAM, đây sẽ là quân bài chiến lược của Qualcomm trong việc củng cố vị thế ở phân khúc smartphone phổ thông, mang lại hiệu năng cao với mức giá dễ tiếp cận.