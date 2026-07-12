Lộ diện thông số AMD RDNA 5: Kỳ vọng đột phá hiệu năng và tranh cãi về bộ nhớ LPDDR5X Kiến trúc RDNA 5 được kỳ vọng là 'khoảnh khắc Zen' của AMD với hiệu năng tiệm cận RTX 5090, dù việc sử dụng RAM di động trên card desktop đang gây nhiều hoài nghi.

Những thông tin rò rỉ mới nhất về thế hệ card đồ họa RDNA 5 (Radeon RX 10000 series) của AMD đang thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng công nghệ. Theo các nguồn tin từ Moore’s Law is Dead và Kepler_L2, kiến trúc mới này có tên mã là AT (Alpha Triton), được sản xuất trên tiến trình N3P tiên tiến của TSMC. Đây được xem là nỗ lực của AMD nhằm tạo ra một bước ngoặt tương tự như những gì dòng chip xử lý Zen đã làm được cho mảng CPU.

Một số thông tin thú vị về card đồ họa RDNA 5 thế hệ tiếp theo của AMD đã xuất hiện trực tuyến

Thông số kỹ thuật dự kiến của dòng Radeon RX 10000

Dòng sản phẩm Radeon RX 10000 được cho là sẽ bao gồm nhiều phân khúc từ phổ thông đến cao cấp. Đáng chú ý, biến thể cao cấp nhất sử dụng die AT0 hoàn chỉnh có thể sở hữu tới 192 Compute Units (CU), gấp đôi so với mẫu flagship hiện tại là Radeon RX 7900 XTX. Tuy nhiên, nhiều khả năng die AT0 đầy đủ sẽ được dành riêng cho các sản phẩm AI, trong khi các bản cắt giảm (AT1, AT2...) sẽ cung cấp sức mạnh cho dòng card chơi game.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết dựa trên các tin đồn mới nhất:

Thông số Radeon RX 10090 XT Radeon RX 10070 XT Radeon RX 10060 XT Radeon RX 10050 XT GPU AT0 AT2 AT3 AT4 Số nhân (CU) 96 68 48 24 Xung nhịp tối đa 3 GHz 3.2 GHz 3.4 GHz 3.5 GHz Bộ nhớ VRAM 24-36 GB GDDR7 16-24 GB GDDR7 16-24 GB LPDDR5X 12-16 GB LPDDR5X Băng thông (dự kiến) 1.71 TB/s 864 GB/s 320 GB/s 160 GB/s Giá dự kiến 1.000 - 1.200 USD 700 - 800 USD 450 - 550 USD 300 - 350 USD

Thông số kỹ thuật được cho là của AMD RDNA 5

Tranh cãi về việc sử dụng bộ nhớ LPDDR5X trên Desktop

Điểm gây bất ngờ nhất trong báo cáo này là việc AMD có thể trang bị bộ nhớ LPDDR5X cho các dòng card tầm trung và phổ thông như RX 10060 XT và RX 10050 XT. Thông thường, LPDDR (Low-Power Double Data Rate) được thiết kế cho các thiết bị di động ưu tiên tiết kiệm điện năng, trong khi card đồ họa desktop cần băng thông cực lớn và có không gian tản nhiệt rộng rãi.

Việc sử dụng LPDDR5X trên card đồ họa rời là điều chưa từng có tiền lệ trong các dòng sản phẩm chủ đạo của AMD. Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định đây có thể là chiến lược nhằm giảm chi phí sản xuất và độ phức tạp của bảng mạch (PCB). Để bù đắp cho sự thiếu hụt băng thông so với GDDR, AMD có thể sẽ giới thiệu công nghệ nén bộ nhớ hiệu quả hơn trên kiến trúc RDNA 5, tương tự như Delta Colour Compression (DCC) hiện nay.

Kỳ vọng đối đầu sòng phẳng với Nvidia

Ở phân khúc cao cấp, Radeon RX 10090 XT được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng thô (rasterization) tiệm cận với GeForce RTX 5090 của Nvidia. Quan trọng hơn, RDNA 5 được đồn đoán sẽ cải thiện đáng kể hiệu suất Ray Tracing – điểm yếu cố hữu của AMD so với đối thủ trong nhiều năm qua. Nếu những cải tiến này là thật, nó cho thấy một sự thay đổi toàn diện về kiến trúc thay vì chỉ là những tinh chỉnh nhỏ từ RDNA 3.

Mặc dù hiệu năng hứa hẹn rất ấn tượng, nhưng mức tiêu thụ điện năng vẫn là một ẩn số. Nếu mẫu flagship tiêu tốn năng lượng tương đương với RTX 5090, AMD có thể sẽ phải chuyển sang sử dụng đầu cấp nguồn 12VHPWR. Đây vẫn là một vấn đề gây lo ngại về độ tin cậy của đầu nối dù đã có nhiều bản cập nhật sửa lỗi.

Với kỳ vọng về một "khoảnh khắc Zen" cho mảng đồ họa, RDNA 5 đang gánh vác trọng trách đưa AMD trở lại vị thế cạnh tranh trực tiếp ở phân khúc cao cấp nhất. Người dùng sẽ phải chờ đợi thêm các thông tin chính thức để xác thực liệu kiến trúc này có thực sự tạo nên cuộc cách mạng như mong đợi hay không.