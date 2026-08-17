Lộ diện thông số Vivo Y31T với viên pin 7.200 mAh, sạc 44W và chip Snapdragon 4 Gen 2 Vivo Y31T lộ diện thông số ấn tượng với viên pin 7.200 mAh, hỗ trợ sạc nhanh 44W, vi xử lý Snapdragon 4 Gen 2 cùng chuẩn chống nước IP68 bền bỉ.

Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy Vivo chuẩn bị ra mắt mẫu smartphone tầm trung mang tên Vivo Y31T. Sản phẩm là phiên bản kế nhiệm của dòng Y31, tập trung tối đa vào độ bền và thời lượng pin nhằm phục vụ nhóm người dùng có cường độ sử dụng cao mỗi ngày.

Rò rỉ ảnh render của vivo Y31T

Màn hình hiển thị và cấu hình phần cứng

Vivo Y31T được trang bị màn hình LCD kích thước 6,75 inch với độ phân giải HD+. Điểm vượt trội của tấm nền này nằm ở độ sáng tối đa đạt 1.250 nits, giúp đảm bảo khả năng hiển thị rõ ràng ngay cả khi sử dụng trực tiếp dưới ánh nắng mặt trời.

Cung cấp hiệu năng cho máy là vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2, đi kèm bộ nhớ chuẩn UFS 2.2 mang lại tốc độ truy xuất dữ liệu nhanh chóng. Thiết bị dự kiến ra mắt với các tùy chọn bộ nhớ đa dạng bao gồm 4GB/128GB, 6GB/128GB và 6GB/256GB, đáp ứng tốt nhu cầu lưu trữ và đa nhiệm cơ bản của người dùng.

Thông số kỹ thuật sản phẩm

Thời lượng pin khủng và chuẩn độ bền cao

Điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý nhất trên Vivo Y31T chính là viên pin dung lượng 7.200 mAh. Mức dung lượng này cho phép thiết bị duy trì hoạt động liên tục trong cả ngày dài với tần suất cao, hoặc kéo dài sang ngày thứ hai đối với các tác vụ thông thường.

Bên cạnh viên pin lớn, máy tích hợp công nghệ sạc nhanh công suất 44W nhằm rút ngắn thời gian nạp lại năng lượng. Đáng chú ý, dù sở hữu viên pin lớn, thiết bị vẫn giữ được độ mỏng 8.39 mm và đạt tiêu chuẩn kháng bụi, kháng nước IP66 lẫn IP68.

vivo Y31T hứa hẹn mang đến trải nghiệm sử dụng tuyệt vời cho người dùng

Hệ thống máy ảnh và phân khúc thị trường

Về khả năng nhiếp ảnh, mặt sau của Vivo Y31T sở hữu cảm biến chính độ phân giải 50MP kết hợp cùng camera phụ 2MP. Ở mặt trước, máy bố trí camera selfie 8MP phục vụ nhu cầu chụp ảnh cá nhân và gọi video.

Sản phẩm dự kiến có ba tùy chọn màu sắc bao gồm Đỏ thẫm, Vàng ánh kim và Xanh lục biển. Vivo Y31T được định vị ở phân khúc dưới 30.000 INR (khoảng 8 triệu đồng) và dự kiến chính thức trình làng vào năm 2026.

Bảng tóm tắt thông số kỹ thuật dự kiến của Vivo Y31T