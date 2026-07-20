Lỗ hổng giao hàng của Valve: Bài học đắt giá từ vụ mất trộm Steam Machine trị giá 1.000 bảng Anh Sự cố mất trộm chiếc Steam Machine đắt giá đã phơi bày những thiếu sót trong chính sách vận chuyển của Valve, khi hãng không yêu cầu chữ ký xác nhận cho các đơn hàng giá trị cao.

Hệ thống máy tính chơi game mới của Valve đang trở thành mục tiêu hấp dẫn đối với những kẻ trộm cắp và đầu cơ. Một khách hàng tại Anh vừa rơi vào tình huống trớ trêu khi thiết bị trị giá 1.000 bảng Anh (khoảng 32 triệu đồng) bị lấy mất ngay sau khi đơn vị vận chuyển Royal Mail giao tới. Dù Valve đã đồng ý gửi sản phẩm thay thế, nhưng chính sách giao hàng lỏng lẻo của hãng đang vấp phải nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng công nghệ.

Chi tiết vụ việc: Khi thiết bị 1.000 bảng Anh không cánh mà bay

Người dùng Reddit có tên mdumtshali đã chia sẻ trải nghiệm đáng quên khi đặt mua chiếc Steam Machine mới của Valve. Theo đó, trong lúc đang làm việc, anh nhận được thông báo từ chuông cửa thông minh. Hình ảnh từ camera cho thấy nhân viên của Royal Mail đã đặt chiếc hộp chứa thiết bị đắt tiền ngay trước cửa tòa nhà rồi rời đi.

Kẻ trộm lén lút gần cửa ra vào khi thấy kiện hàng Steam Machine được giao tới

Ngay sau đó, kiện hàng đã biến mất mà không có bất kỳ hình ảnh nào ghi lại được danh tính kẻ thực hiện hành vi trộm cắp. Do khu vực sinh sống vốn có tình hình an ninh phức tạp, người mua đã lập tức liên hệ với Valve. Sau khi yêu cầu khách hàng hỏi thăm những người hàng xóm xung quanh nhưng không có kết quả, Valve đã chấp nhận gửi một đơn vị thay thế thay vì hoàn tiền, bất chấp tình trạng khan hiếm hàng hóa hiện nay.

Trách nhiệm pháp lý và phản hồi từ phía Valve

Việc Valve chấp nhận chịu trách nhiệm không gây quá nhiều bất ngờ đối với giới am hiểu luật pháp. Theo Đạo luật Quyền người tiêu dùng năm 2015 của Vương quốc Anh, người bán có trách nhiệm đảm bảo hàng hóa đến tận tay người mua. Trừ khi cá nhân người mua chỉ định một "nơi an toàn" cụ thể cho nhân viên giao hàng, họ thường được bảo vệ trước các vụ mất trộm sau khi giao.

Tuy nhiên, điểm gây tranh cãi lớn nhất chính là quyết định của Valve khi không yêu cầu chữ ký xác nhận (signature confirmation) hoặc dán nhãn hàng hóa giá trị cao cho các kiện hàng này. Với tùy chọn xác nhận chữ ký, nhân viên vận chuyển bắt buộc phải giao tận tay người nhận. Nếu không có người ở nhà, kiện hàng sẽ được lên lịch giao lại hoặc giữ tại bưu cục để khách hàng tự đến lấy, từ đó giảm thiểu tối đa rủi ro trộm cắp.

Thách thức logistics đối với các thiết bị phần cứng cao cấp

Vấn đề này không chỉ giới hạn tại Anh. Một nhân viên lái xe cho UPS tại Mỹ tiết lộ rằng ông cũng đã giao nhiều chiếc Steam Machine mà không cần yêu cầu chữ ký từ người nhận. Điều này cho thấy một lỗ hổng mang tính hệ thống trong quy trình logistics của Valve trên phạm vi toàn cầu.

Mặc dù Valve đã xây dựng được uy tín vững chắc trong dịch vụ khách hàng, đặc biệt là quy trình đổi trả (RMA) nhanh chóng cho máy chơi game cầm tay Steam Deck, nhưng hãng vẫn cho thấy sự thiếu chuyên nghiệp trong khâu hậu cần khi phụ thuộc quá nhiều vào các bên thứ ba. Đối với một sản phẩm có mức giá cao như Steam Machine, việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa nghiêm ngặt như xác nhận chữ ký là điều tối quan trọng để bảo vệ cả quyền lợi khách hàng lẫn tài sản của công ty.

Lời khuyên hiện tại dành cho cộng đồng là nên đảm bảo có người ở nhà khi các thiết bị phần cứng của Valve được giao tới, hoặc chủ động thay đổi phương thức nhận hàng thông qua ứng dụng của đơn vị vận chuyển để tránh trở thành nạn nhân của tình trạng trộm cắp trước cửa nhà.