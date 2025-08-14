Kinh tế Lo ngại dịch bệnh, sức mua thịt heo giảm dù giá bán hạ Qua thời gian giá bán thịt heo giữ ở mức cao, thời điểm này, các loại thịt heo thành phẩm đến người tiêu dùng đã giảm giá bình quân 5.000 đồng/kg. Nguyên nhân do một số người dân lo ngại dịch tả heo châu Phi (DTHCP) nên sức mua giảm. Ghi nhận của phóng viên tại chợ khu vực phường Phú Thủy, phường Phan Thiết (tỉnh Lâm Đồng).

Thịt heo là món ăn quen thuộc trong bữa ăn nhiều năm qua của gia đình bà Nguyễn Thị Hóa, phường Phú Thủy. Vì thế, mỗi ngày đi chợ, bà Hóa luôn mua thịt heo ba rọi và xương… về chế biến các món ăn yêu thích. Tuy nhiên, thời gian gần đây khi nghe thông tin về diễn biến DTHCP đang diễn ra khắp cả nước, trong đó có nhiều xã của tỉnh Lâm Đồng khiến bà vô cùng lo lắng.

Chăn nuôi heo tại Lâm Đồng

Vì vậy, thay vì mua thịt như thường ngày, bà Hóa đã chuyển sang các món khác như: cá đồng, tôm, cá biển để chế biến món ăn. Không chỉ riêng bà Hóa, mà không ít hộ dân khác ở phường Phan Thiết và vùng lân cận cũng có cảm giác “e dè” trong tiêu thụ thịt heo. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân dẫn đến sức mua thịt heo tại các sạp của tiểu thương giảm hơn thường lệ.

Cùng chung nỗi lo lắng về dịch bệnh như bà Hóa, nhưng chị Lài ở phường Phan Thiết vẫn tin dùng sản phẩm thịt heo để chế biến món ăn hằng ngày nhưng giảm số lượng hơn ngày thường. Chị Lài cho biết, bản thân thường tìm mua hàng tại các quầy thịt uy tín, có đóng dấu kiểm dịch.

Bà Hà Thị Tâm, một tiểu thương lâu năm tại chợ Phú Thủy chia sẻ: Hiện, thịt heo hơi tiểu thương mua với giá khoảng 71.000 đồng/kg. Vài tuần nay giá bán các sản phẩm từ thịt heo đến người tiêu dùng đã giảm bình quân khoảng 5.000 đồng/kg. Cụ thể như: sườn non 170.000 đồng/kg, sườn già 120.000 đồng/kg, thịt nạc 130.000 đồng/kg, ba rọi 130.000 đồng/kg…

Mặc dù giá bán giảm nhưng sức mua cũng giảm khoảng 1/3 so với ngày thường. Tiểu thương này cho biết thêm, dù 45 xã, phường, đặc khu phía Đông Nam tỉnh chưa phát hiện DTHCP nhưng trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp trong tỉnh, bà và một số tiểu thương khác luôn chọn mua heo hơi ở những điểm chăn nuôi rõ nguồn gốc, chất lượng để bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh nhận định, trong thời gian tới, bệnh DTHCP có thể tiếp tục phát sinh, lây lan do các xã có ổ dịch, phần lớn là chăn nuôi nhỏ lẻ, một số có tập quán chăn thả tự nhiên hoặc bán hoang dã.

Theo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Lâm Đồng, tính đến hết ngày 11/8, toàn tỉnh còn 9/13 xã có heo mắc bệnh, chết và tiêu hủy chưa qua 21 ngày. Tổng đàn heo mẫn cảm với bệnh DTHCP của 9 xã là 81.709 con.

Ngoài ra, việc áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học và kiểm soát dịch bệnh còn hạn chế; môi trường ẩm ướt thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại và phát triển... Về các biện pháp trong thời gian tới, bên cạnh các biện pháp chuyên môn, ngành thú y tỉnh cho biết, đã chỉ đạo các Trạm Kiểm dịch đầu mối giao thông tăng cường kiểm tra, kiểm soát các phương tiện vận chuyển động vật và sản phẩm động vật ra vào địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện nghiêm việc kiểm dịch tại gốc; duy trì chế độ trực 24/24h tại các chốt kiểm dịch đầu mối giao thông; kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định.

Mặt khác, phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin chính xác về tình hình bệnh DTHCP trên địa bàn tỉnh để người dân biết, tránh tâm lý hoang mang, lo sợ dẫn đến bán chạy, tẩy chay các sản phẩm chăn nuôi bảo đảm chất lượng, ảnh hưởng đến ngành chăn nuôi tại địa phương.