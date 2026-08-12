Lộ trình phát triển iPhone Ultra gập mở của Apple rò rỉ tới năm 2028 với 3 thế hệ đột phá Apple được cho là đã vạch sẵn kế hoạch 3 thế hệ iPhone Ultra gập mở tới năm 2028, trang bị chip A20, cảm biến Touch ID cùng thiết kế siêu mỏng đột phá.

Dù chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên chưa chính thức ra mắt, Apple được cho là đã chuẩn bị sẵn chiến lược phát triển dài hạn kéo dài đến thế hệ thứ ba. Báo cáo mới nhất từ chuyên gia phân tích Mark Gurman của Bloomberg cho biết dòng thiết bị này sẽ có tên gọi iPhone Ultra, bắt đầu trình làng phiên bản đầu tiên và tiếp tục được nâng cấp liên tục tới năm 2028.

Chiến lược 3 thế hệ màn hình gập của Apple từ năm nay đến năm 2028

Theo nguồn tin từ Bloomberg, Apple đã hoàn thiện kế hoạch ra mắt chuỗi sản phẩm gập mở cao cấp. Chiếc iPhone Ultra thế hệ đầu tiên được coi là bước ngoặt thiết kế lớn nhất của hãng, dự kiến trình làng ngay trong năm nay. Tiếp nối thành công này, thế hệ iPhone Ultra 2 dự kiến ra mắt vào mùa thu năm 2027, đúng vào dịp kỷ niệm 20 năm ngày mẫu iPhone đầu tiên trình làng.

Ảnh minh họa iPhone Ultra.

Đáng chú ý, đây là lần đầu tiên thông tin về sự tồn tại của iPhone Ultra 3 được hé lộ. Mẫu máy thế hệ thứ ba này dự kiến xuất hiện sớm nhất vào năm 2028, kéo dài lộ trình phát triển thiết bị gập của Apple thêm một năm so với các tin đồn rò rỉ trước đây.

Chi tiết kỹ thuật dòng iPhone Ultra thế hệ đầu tiên

Mẫu iPhone Ultra đầu tiên hứa hẹn mang đến những cải tiến mạnh mẽ về mặt phần cứng nhằm tối ưu hóa độ mỏng và hiệu năng. Thiết bị sẽ sở hữu thiết kế siêu mỏng, sử dụng cảm biến vân tay Touch ID thay thế cho hệ thống Face ID truyền thống để giảm thiểu độ dày phần khuyết màn hình và linh kiện bên trong.

Về cấu hình, máy sẽ được trang bị vi xử lý chip A20 thế hệ mới kết hợp cùng modem C2 do Apple tự phát triển. Màn hình chính phía trong có kích thước 7,8 inch, trong khi màn hình phụ bên ngoài đạt 5,5 inch. Mức giá khởi điểm của thiết bị dự kiến rơi vào khoảng 2.000 USD (tương đương khoảng 52 triệu đồng).

Thế hệ sản phẩm Thời điểm ra mắt Kích thước màn hình Đặc điểm kỹ thuật nổi bật iPhone Ultra (Gen 1) Năm nay Màn chính 7,8 inch / Màn phụ 5,5 inch Thân máy siêu mỏng, Touch ID, chip A20, modem C2, giá khoảng 2.000 USD iPhone Ultra 2 Mùa thu 2027 Màn chính 7,8 inch / Màn phụ 5,5 inch Được phê duyệt phát triển, ra mắt dịp kỷ niệm 20 năm iPhone iPhone Ultra 3 Năm 2028 Mở rộng lớn hơn thế hệ trước Tăng kích thước cả màn hình trong lẫn màn hình ngoài

Những bước tiến trên iPhone Ultra 2 và iPhone Ultra 3

Thông tin từ tài khoản Digital Chat Station trên mạng xã hội Weibo cho biết, dự án iPhone Ultra 2 đã chính thức được lãnh đạo Apple phê duyệt. Ở thế hệ thứ hai này, Apple nhiều khả năng vẫn duy trì kích thước màn hình tương tự phiên bản tiền nhiệm để tập trung hoàn thiện độ bền cùng trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, phiên bản iPhone Ultra 3 ra mắt vào năm 2028 được tiết lộ sẽ có sự thay đổi rõ rệt về không gian hiển thị. Kích thước màn hình ở cả mặt trong lẫn mặt ngoài của iPhone Ultra 3 sẽ được điều chỉnh nhỉnh hơn đôi chút so với hai thế hệ đầu, mang lại trải nghiệm xem và thao tác rộng rãi hơn.