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    Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu đào tạo, phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo

    (TTXVN/Vietnam+) 20/08/2026 08:36

    Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, phổ cập kiến thức, kỹ năng và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả cho người học, người lao động, đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị.

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    Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 11/8/2026 phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo đến năm 2030, định hướng đến năm 2035.

    Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2030, phổ cập kiến thức, kỹ năng và năng lực sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả cho người học, người lao động, đội ngũ cán bộ quản lý, quản trị.

    Cụ thể, 80% số học sinh phổ thông được học trí tuệ nhân tạo, 100% số người học giáo dục đại học được trang bị kiến thức, kỹ năng trí tuệ nhân tạo; 80% số Người học giáo dục nghề nghiệp được học trí tuệ nhân tạo.

    Theo www.vietnamplus.vn
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      Lộ trình thực hiện các chỉ tiêu đào tạo, phát triển nhân lực trí tuệ nhân tạo
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