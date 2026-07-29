Loa Bluetooth Divoom FlowToo ra mắt: Tích hợp hẹn giờ Pomodoro và hơn 90 âm thanh thư giãn Divoom FlowToo là mẫu loa Bluetooth di động 10W kết hợp đồng hồ báo thức, bộ hẹn giờ Pomodoro và trình phát tiếng ồn trắng hỗ trợ giấc ngủ với giá từ 89,99 USD.

Divoom vừa chính thức ra mắt mẫu loa Bluetooth di động đa năng FlowToo. Thiết bị sở hữu công suất 10W, được tích hợp hàng loạt công cụ hỗ trợ khả năng tập trung khi làm việc cũng như thư giãn và cải thiện giấc ngủ cho người sử dụng.

The Divoom FlowToo portable 10W Bluetooth speaker comes with a handful of useful features including an alarm clock.

Thiết kế di động cùng khả năng phát nhạc linh hoạt

Divoom FlowToo được trang bị hệ thống loa với công suất đầu ra 10W. Thiết bị hỗ trợ phát âm thanh từ điện thoại thông minh kết nối qua Bluetooth hoặc đọc nhạc trực tiếp từ thẻ nhớ microSD, giúp người dùng linh hoạt lựa chọn nguồn phát nội dung như âm nhạc hay sách nói.

Về thời lượng sử dụng, nhà sản xuất cho biết viên pin tích hợp cho phép loa hoạt động liên tục lên đến 8 giờ sau mỗi lần sạc đầy. Bên cạnh đó, thiết bị đạt chuẩn kháng nước IPX4, giúp chống lại các tia nước bắn hiệu quả khi sử dụng trong môi trường ngoài trời như bãi biển hay hồ bơi.

Tích hợp công cụ hỗ trợ tập trung và cải thiện giấc ngủ

Bên cạnh chức năng phát nhạc thông thường, Divoom FlowToo được thiết kế như một trợ lý đa năng cho sinh hoạt hằng ngày. Khi sử dụng làm đồng hồ báo thức trong các chuyến du lịch, người dùng có thể tùy chỉnh báo thức bằng âm thanh tiêu chuẩn, giai điệu dịu nhẹ hoặc đoạn ghi âm cá nhân. Hệ thống đèn tích hợp trên loa sẽ tự động tăng dần độ sáng để tạo hiệu ứng thức dậy tự nhiên.

Trong quá trình làm việc hoặc học tập, FlowToo hỗ trợ tính năng hẹn giờ Pomodoro nhằm tăng cường sự tập trung và tối ưu hóa năng suất. Sau giờ làm việc, trình phát tiếng ồn trắng tích hợp sẵn cung cấp hơn 90 loại âm thanh thư giãn tự nhiên như tiếng mưa, sấm sét, lửa trại và sóng biển, giúp giảm căng thẳng và dễ đi vào giấc ngủ hơn.

Thông số kỹ thuật và giá bán

Thông số Chi tiết Công suất âm thanh 10W Thời lượng pin Lên đến 8 giờ Kết nối & Nguồn phát Bluetooth, Thẻ nhớ microSD Kháng nước IPX4 Tính năng đặc biệt Báo thức tăng sáng, Hẹn giờ Pomodoro, Trình tạo tiếng ồn trắng (hơn 90 âm thanh) Giá niêm yết (MSRP) 99,99 USD (Giảm còn 89,99 USD trên Amazon)

Divoom FlowToo hiện có giá bán niêm yết là 99,99 USD. Tuy nhiên, sản phẩm đang được phân phối trên nền tảng Amazon với mức giá ưu đãi là 89,99 USD.