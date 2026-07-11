Loạt ảnh thực tế Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Ultra và Z Flip8 bất ngờ lộ diện trước ngày ra mắt Hình ảnh rò rỉ từ Hàn Quốc hé lộ thiết kế chi tiết của bộ ba điện thoại màn hình gập Samsung 2026, đặc biệt là sự xuất hiện của phiên bản Ultra cao cấp nhất.

Một bức ảnh rò rỉ trên mạng xã hội Reddit vừa hé lộ diện mạo thực tế của bộ ba smartphone gập thế hệ mới từ Samsung, bao gồm Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8 và Galaxy Z Fold8 Ultra. Hình ảnh được cho là chụp tại một cửa hàng bán lẻ ở Hàn Quốc, cung cấp cái nhìn cận cảnh về những thay đổi trong ngôn ngữ thiết kế của hãng công nghệ này trước thềm sự kiện ra mắt chính thức.

Ảnh thực tế các điện thoại màn hình gập sắp ra mắt của Samsung

Thiết kế tinh chỉnh và sự xuất hiện của phiên bản Ultra

Qua hình ảnh rò rỉ, có thể thấy Samsung tiếp tục duy trì triết lý thiết kế đặc trưng cho dòng điện thoại gập năm 2026 nhưng có những tinh chỉnh quan trọng về mặt vật lý. Galaxy Z Flip8 vẫn giữ kiểu dáng gập vỏ sò nhỏ gọn truyền thống, tập trung vào tính di động. Trong khi đó, Galaxy Z Fold8 gây chú ý với phần màn hình có vẻ rộng hơn, cho thấy nỗ lực của Samsung trong việc tối ưu hóa tỷ lệ hiển thị để cải thiện trải nghiệm gõ phím và sử dụng ứng dụng ở màn hình ngoài.

Hình ảnh render bị rò rỉ trước đó về Galaxy Z Flip8

Điểm đáng chú ý nhất trong lần lộ diện này chính là sự góp mặt của Galaxy Z Fold8 Ultra. Đây được xem là bước đi chiến lược của Samsung nhằm phân cấp rõ ràng phân khúc smartphone gập cao cấp. Mặc dù cụm camera trên phiên bản Ultra trong ảnh trông có vẻ chưa hoàn thiện — dẫn đến giả thuyết đây có thể là mô hình trưng bày (dummy) hoặc bản nguyên mẫu — nhưng nó vẫn xác nhận sự tồn tại của một biến thể vượt trội hơn về cấu hình và tính năng so với bản tiêu chuẩn.

Kỳ vọng về hiệu năng và ngày ra mắt chính thức

Dựa trên các thông tin rò rỉ, dòng Galaxy Z 2026 hứa hẹn mang đến những cải tiến sâu về hiệu năng xử lý, tối ưu thời lượng pin và tăng cường độ bền cho tấm nền màn hình linh hoạt. Việc điều chỉnh tỷ lệ khung hình trên dòng Fold cho thấy Samsung đang nỗ lực giải quyết bài toán trải nghiệm người dùng, giúp thiết bị trở nên cân đối và dễ thao tác hơn khi sử dụng bằng một tay.

Galaxy Z Fold8 sẽ được Samsung ra mắt cùng bộ đôi Galaxy Z Fold8 Ultra và Z Flip8 vào ngày 22/7 tới

Dự kiến, Samsung sẽ chính thức giới thiệu bộ ba thiết bị này tại sự kiện Galaxy Unpacked diễn ra vào ngày 22/7 tới. Với việc bổ sung thêm phiên bản Ultra, thị trường điện thoại màn hình gập năm nay hứa hẹn sẽ trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi người dùng có thêm nhiều lựa chọn ở các mức giá và cấu hình khác nhau, củng cố vị thế dẫn đầu của hãng công nghệ Hàn Quốc trong phân khúc này.