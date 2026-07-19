Logitech M750 giảm giá kỷ lục: Chuột không dây chống ồn cho dân văn phòng có gì đặc biệt? Amazon vừa hạ giá chuột Logitech M750 xuống mức thấp nhất từ trước đến nay với mức giảm 40%. Thiết bị sở hữu công nghệ cuộn SmartWheel, kết nối Logi Bolt và pin 24 tháng.

Logitech M750, mẫu chuột không dây chuyên dụng cho công việc văn phòng, vừa ghi nhận mức giảm giá sâu nhất từ trước đến nay trên Amazon. Với mức chiết khấu 40%, người dùng hiện có thể sở hữu thiết bị này với giá khoảng 30 USD, tiết kiệm 20 USD so với giá niêm yết ban đầu.

Chuột Logitech M750 phiên bản màu Graphite đang được giảm giá sâu trên Amazon.

Công nghệ SmartWheel và trải nghiệm nhấp chuột yên tĩnh

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Logitech M750 là bánh xe cuộn SmartWheel thông minh. Công nghệ này cho phép chuột tự động điều chỉnh giữa hai chế độ: cuộn từng dòng chính xác khi người dùng thao tác chậm và cuộn tự do tốc độ cao khi cần lướt nhanh qua các tài liệu dài hoặc các dòng mã nguồn.

Bên cạnh đó, M750 được trang bị các nút bấm chống ồn (SilentTouch), giúp giảm thiểu âm thanh khó chịu khi làm việc trong môi trường yên tĩnh hoặc văn phòng mở. Đây là tính năng quan trọng giúp tăng sự tập trung mà vẫn đảm bảo độ phản hồi xúc giác cần thiết.

Khả năng kết nối đa thiết bị và tùy biến nút bấm

Logitech M750 hỗ trợ kết nối linh hoạt thông qua Bluetooth hoặc đầu thu USB Logi Bolt đi kèm. Công nghệ Logi Bolt không chỉ mang lại độ trễ thấp mà còn tăng cường tính bảo mật cho các kết nối không dây trong môi trường doanh nghiệp.

Chuột được trang bị 5 nút bấm cơ bản, trong đó có hai nút bên hông có thể lập trình được. Thông qua ứng dụng Logi Options+, người dùng có thể gán các phím tắt, khởi chạy ứng dụng hoặc thiết lập các chuỗi lệnh macro tùy theo nhu cầu công việc cụ thể.

Biểu đồ giá cho thấy Logitech M750 đang ở mức thấp nhất lịch sử.

Thông số kỹ thuật và so sánh thực tế

Về thời lượng pin, Logitech cho biết M750 có thể hoạt động lên đến 24 tháng chỉ với một viên pin AA duy nhất, giúp người dùng gần như không phải lo lắng về việc thay pin định kỳ.

Đặc tính Thông số kỹ thuật Kết nối Bluetooth Low Energy / Logi Bolt USB Số nút bấm 5 nút (có thể lập trình qua Logi Options+) Công nghệ cuộn SmartWheel (tự động chuyển đổi tốc độ) Loại pin 1x AA (Thời lượng lên đến 24 tháng) Tính năng đặc biệt SilentTouch (Giảm 90% tiếng ồn click)

Mặc dù Logitech M750 là lựa chọn tối ưu cho hiệu suất văn phòng, nhưng đối với những người dùng chuyên nghiệp cần nhiều lệnh macro hơn như biên tập viên video hay lập trình viên, các dòng chuột chuyên dụng như Razer Naga V2 HyperSpeed với 19 nút bấm có thể là lựa chọn thay thế mạnh mẽ hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các dòng chuột hiệu năng cao của Razer thường có tiếng nhấp chuột khá lớn, không được tối ưu cho sự yên tĩnh như dòng M750 của Logitech.