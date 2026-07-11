Chính trị Lời cảm ơn Trong 2 ngày 9 và 10/7/2026, Đại hội đại biểu Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031, đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, đánh dấu bước chuyển mới của báo chí cách mạng Lâm Đồng trong bối cảnh tinh gọn, hiện đại hóa tổ chức Hội.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng ra mắt đại hội

Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026 - 2031, chúng tôi xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến:

- Lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam;

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh;

- Lãnh đạo Hội Nhà báo các tỉnh, thành bạn;

- Các tổ chức, doanh nghiệp đã đồng hành, hỗ trợ công tác tổ chức Đại hội.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đại biểu, khách quý đã tham dự, theo dõi, gửi hoa chúc mừng và dành cho Đại hội những tình cảm, sự động viên quý báu. Đó là niềm tin, sự quan tâm sâu sắc đối với đội ngũ những người làm báo Lâm Đồng.

Xin cảm ơn các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và địa phương đã đến dự và kịp thời đưa tin về Đại hội;

Xin cảm ơn toàn thể hội viên - nhà báo đã phát huy tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Trong quá trình tổ chức, dù đã cố gắng, Ban Tổ chức không tránh khỏi những sơ suất. Chúng tôi rất mong nhận được sự cảm thông và chia sẻ của quý vị.

Với phương châm ĐOÀN KẾT – TRUNG THỰC – ĐỔI MỚI – PHÁT TRIỂN, Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng khóa I nguyện chung sức, đồng lòng, nâng cao đạo đức nghề nghiệp, năng lực chuyên môn, đổi mới sáng tạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội, xây dựng nền báo chí cách mạng tỉnh nhà ngày càng vững mạnh.

BAN CHẤP HÀNH HỘI NHÀ BÁO TỈNH LÂM ĐỒNG

NHIỆM KỲ 2026 - 2031