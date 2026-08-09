Đời sống Lời cảm tạ Trong những ngày tang lễ của Vợ, Mẹ, Bà, Cụ chúng tôi là Cụ bà Nguyễn Thị Phận, sinh năm 1933, đã từ trần ngày 3 tháng 8 năm 2026 tại xã Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, hưởng thọ 94 tuổi.

Trong niềm tiếc thương vô hạn trước sự ra đi của Vợ, Mẹ, Bà, Cụ, gia đình chúng tôi đã nhận được sự quan tâm, thăm hỏi, động viên, chia sẻ và những tình cảm quý báu của các Quý cơ quan, đoàn thể, bà con, họ hàng, sui gia, thông gia, anh em, bạn bè, đồng nghiệp gần xa. Gia đình chúng tôi xin được bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và chân thành đến:

- Ông Nguyễn Minh Triết - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

- Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng.

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng, TP. Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh .

- Các ông bà lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng và TP. Đà Nẵng

- Các gia đình sui gia, thông gia; toàn thể bà con nội ngoại, họ hàng, cô bác, anh chị em, bạn bè, đồng nghiệp gần xa đã dành tình cảm, thời gian đến thăm viếng, tiễn đưa và chia sẻ nỗi đau mất mát cùng gia đình.

Những lời động viên, những vòng hoa, nén hương, lễ viếng và sự hiện diện của quý vị trong những ngày qua là nguồn an ủi vô cùng quý báu, giúp gia đình chúng tôi vơi đi phần nào nỗi đau và có thêm nghị lực vượt qua mất mát lớn lao này.

Trong lúc tang gia bối rối, việc tiếp đón và tổ chức tang lễ không tránh khỏi những điều sơ suất, thiếu sót. Gia đình chúng tôi kính mong quý vị, bà con, họ hàng, bạn bè và đồng nghiệp niệm tình lượng thứ.

Gia đình chúng tôi thành kính cảm tạ!

Thay mặt gia đình: Con trai Trần Đức Quận