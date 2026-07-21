Lời dặn bí ẩn của Messi và dấu hỏi về nội bộ Argentina tại chung kết World Cup 2026 Đoạn video ghi lại lời động viên kỳ lạ của Lionel Messi trước trận chung kết World Cup 2026 đang khiến dư luận đặt dấu hỏi về bầu không khí phòng thay đồ của Argentina sau thất bại trước Tây Ban Nha.

Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 không chỉ chấm dứt giấc mơ của người Argentina mà còn mở ra những tranh cãi về tình trạng nội bộ đội bóng. Tâm điểm của sự chú ý đổ dồn vào một đoạn video rò rỉ, ghi lại khoảnh khắc thủ quân Lionel Messi liên tục nhắc nhở đồng đội phải "quên hết mọi thứ khác đi" ngay trước giờ bóng lăn.

Argentina thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026.

Thông điệp lạ lùng từ người đội trưởng

Trong đoạn video đang lan truyền mạnh mẽ, Messi xuất hiện với vẻ mặt đầy ưu tư. Anh yêu cầu toàn đội giữ bình tĩnh và chỉ tập trung vào chuyên môn: “Hãy bình tĩnh, các cậu. Quên hết mọi thứ khác đi. Quên tất cả đi. Chúng ta chỉ cần nghĩ đến việc chơi bóng, thế thôi”.

Dù đây có thể chỉ là lời động viên tâm lý trước một trận cầu sinh tử, nhưng việc Messi lặp đi lặp lại cụm từ “quên mọi thứ khác đi” đã khiến giới chuyên môn nghi ngờ. Nhà báo Mehedi Marof nhận định rằng thông điệp này tạo cảm giác đã có một sự cố nào đó xảy ra trong phòng thay đồ trước khi trận đấu bắt đầu.

“Tôi cảm giác đã xảy ra điều gì đó. Khi một người đội trưởng phải liên tục yêu cầu đồng đội quên đi những chuyện bên lề, rõ ràng tâm trí của họ đang không hoàn toàn đặt vào trận đấu,” Marof bình luận.

Sự bạc nhược khó tin trên sân cỏ

Những nghi vấn về nội bộ càng trở nên có cơ sở khi nhìn vào màn trình diễn của "Albiceleste" trên sân. Argentina đã trải qua 90 phút chính thức mà không tung ra nổi một cú sút nào về phía khung thành Tây Ban Nha. Đây là thống kê gây sốc đối với một đội bóng sở hữu nhiều ngôi sao tấn công thượng hạng.

Argentina thể hiện lối chơi bạc nhược và thiếu sức sống trước Tây Ban Nha.

Lionel Messi, ở tuổi 39, hoàn toàn bị cô lập. Anh hiếm khi nhận được bóng ở những vị trí thuận lợi để có thể xoay trở hay tung ra những đường chuyền mang tính đột biến. Các cầu thủ Argentina xuất hiện với hai trạng thái đối lập: hoặc thiếu sức sống đến mức rệu rã, hoặc vô cùng căng thẳng và dễ nổi nóng.

Đỉnh điểm của sự ức chế

Sự căng cứng về tâm lý được thể hiện rõ nét qua phản ứng của Nicolas Otamendi. Trung vệ kỳ cựu này đã có cuộc tranh cãi gay gắt với Rodri bên phía Tây Ban Nha trong một trận đấu mà Argentina hoàn toàn lép vế về mặt thế trận. Việc các trụ cột mất bình tĩnh cho thấy tập thể này đang thiếu đi sự gắn kết và nguồn năng lượng tích cực từng giúp họ vượt qua những thời điểm khó khăn trước đó.

Dù chưa có bằng chứng xác thực về một cuộc rạn nứt, nhưng màn trình diễn rời rạc tại chung kết là minh chứng cho thấy Argentina đã bước vào trận đấu với một tâm thế không ổn định. Chiến thắng 1-0 sau 120 phút của Tây Ban Nha vào sáng 20/7 là kết quả xứng đáng cho đội bóng chơi ổn định và tập trung hơn.

Như Chris Evans đã viết trong cuốn How to Win the World Cup, vinh quang là sự kết hợp của nhiều yếu tố từ chiến thuật đến vận may, nhưng quan trọng nhất vẫn là sự chuẩn bị hoàn hảo về mặt tâm lý. Với Argentina, lời dặn của Messi có lẽ là nỗ lực cuối cùng để cứu vãn một tập thể đang bị xao nhãng bởi những vấn đề chưa được gọi tên.