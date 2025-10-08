Du lịch Lối đi riêng cho du lịch Phú Quý Năm 2014, khi hệ thống điện ở đặc khu Phú Quý lần đầu tiên cung cấp 24/24h, “đảo ngọc” như bừng sáng và được nhiều người để ý tới. Đặc biệt hơn, khi các tuyến cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, Dầu Giây - Phan Thiết đưa vào hoạt động, kết hợp với các tuyến tàu cao tốc hiện đại, rút ngắn thời gian từ đất liền ra đảo, Phú Quý như được “hồi sinh”, mỗi năm đón hàng chục ngàn lượt du khách ghé thăm. Lẫn trong niềm vui sướng, tự hào ấy là bao nỗi lo khi hạ tầng thiết yếu chưa kịp đầu tư, chưa quy hoạch bài bản…

Du khách tham quan ở Hòn Tranh.

Chỉ trong thời gian ngắn, đặc khu Phú Quý đổi thay nhanh chóng, hệ thống khách sạn, nhà hàng, homestay mọc lên như nấm với đủ loại hình từ bình dân đến cao cấp. Chỉ từ vài nhà nghỉ vào năm 2019, đến nay, toàn đặc khu đã có 19 khách sạn/393 phòng, 41 villa và nhà nghỉ/364 phòng, cùng hơn 100 homestay, nhà trọ phục vụ khách. Bên cạnh đó, có trên 30 cơ sở ăn uống, cửa hàng đặc sản, từng bước hình thành chuỗi dịch vụ đa dạng, tiện nghi.

Nhiều nhà hàng, khách sạn mọc lên như nấm chỉ sau thời gian ngắn.

Trung bình mỗi ngày, đặc khu Phú Quý đón khoảng 1.000 người đến tham quan, nghỉ dưỡng, đặc biệt, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hay dịp tết, số du khách sẽ tăng gấp đôi, có khi gấp ba. Vào những lúc ấy, các cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cà phê cũng tăng công suất để phục vụ lượng lớn du khách ghé vào cùng thời điểm. Khách đông, ai cũng vui, nhưng nếu không phục vụ chu đáo sẽ gây phản ứng ngược. Thêm vào đó, chất lượng dịch vụ, phần ăn chưa tương xứng với số tiền du khách bỏ ra, sẽ ít nhiều có những ý kiến đánh giá trên các nền tảng xã hội, trang du lịch nổi tiếng của nước ngoài và sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh một đảo ngọc hiền hòa, mến khách mà bao người đang cố gắng xây đắp nên.

Đặc khu Phú Quý đã triển khai nhiều hành động cụ thể nhằm loại bỏ rác thải nhựa.

Theo lãnh đạo đặc khu Phú Quý, áp lực lớn nhất của đảo hiện nay là nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường. Khi du lịch phát triển cũng đặt ra những thách thức không nhỏ về vấn đề môi trường, đặc biệt là gia tăng lượng rác thải khổng lồ. Trong đó, rác thải nhựa chiếm phần lớn, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên – một trong những yếu tố then chốt mà đặc khu nào cũng lo ngại. Mặc dù, đặc khu đã có Nhà máy xử lý và tái chế Đa Lộc Phú Quý với công suất 70 tấn rác/ngày, nhưng với lượng khách du lịch ngày càng tăng, lượng rác thải phát sinh, thì nhà máy này cũng trở lên quá tải, đòi hỏi những giải pháp quyết liệt hơn.

Anh Nguyễn Tùng - người dân đặc khu Phú Quý cho biết, nước sinh hoạt trên đảo phụ thuộc vào hồ chứa nước mưa và nước giếng khoan. Nguồn nước ngầm chỉ được khai thác theo “đúng định mức” nhằm tránh sạt lở. Trong khi đó, các khách sạn, homestay ồ ạt mọc lên tranh thủ trữ nước, nên nhiều hộ dân rơi vào tình trạng thiếu nước vào từng thời điểm, nhất là vào ban đêm. Do đó, chính quyền ở đây thường xuyên tuyên truyền người dân bảo vệ môi trường và sử dụng tiết kiệm nước. Tuy nhiên, chính quyền cần phải có quy hoạch rõ ràng, nếu không, tình trạng thiếu nước ngày càng nghiêm trọng.

Mỗi khi nhắc đến Phú Quý, du khách nhớ mãi sự hoang sơ - bình yên và mến khách.

Với quyết tâm xây dựng hình ảnh “đảo ngọc” không rác thải nhựa, lãnh đạo tỉnh cũng như chính quyền đặc khu Phú Quý đã triển khai nhiều hành động cụ thể nhằm loại bỏ rác thải nhựa ngay từ cửa ngõ. Được biết, từ tháng 3/2024, Phú Quý đã phát động phong trào chống rác thải nhựa, khuyến khích du khách không mang rác thải nhựa lên đảo. Đồng thời, vận động đơn vị, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp du lịch và du khách chung tay, tích cực thực hiện không mang rác thải nhựa lên đảo. 100% ca nô đưa rước khách ra đảo Hòn Tranh và các đảo lẻ sẽ không sử dụng chai nhựa, sản phẩm nhựa, túi nilon sử dụng một lần... Hiện nay, Phú Quý đang tiếp tục triển khai các mô hình hay, hiệu quả trong công tác thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt. Điều thú vị nhất là có những bạn trẻ đến du lịch, đã phải lòng vẻ đẹp tinh khôi của Phú Quý, nhanh chóng kêu gọi và hình thành các nhóm cùng chung ý tưởng để chung tay gom rác thải ven biển. Nhờ đó, các địa điểm như: Bờ kè Lăng Cô, Dốc Phượt, Bãi Nhỏ, Bãi Phủ… dần được làm sạch nhờ chiến dịch này.

Chủ tịch UBND đặc khu Phú Quý – Lê Hồng Lợi từng chia sẻ: “Phú Quý xác định phát triển du lịch là một ngành kinh tế tổng hợp, đậm đà bản sắc văn hóa, phải phát triển bền vững, xanh và có chiều sâu. Muốn vậy, chúng tôi sẽ ưu tiên nâng cấp hạ tầng, quy hoạch bài bản, ứng dụng chuyển đổi số và kêu gọi đầu tư mạnh mẽ vào các dịch vụ phục vụ khách du lịch”. Để du lịch Phú Quý vẫn giữ bản sắc riêng vốn có, không bị trộn lẫn với những đặc khu khác, “đảo ngọc” cần có lối đi riêng, không phát triển ồ ạt, không chạy theo số lượng, để mỗi khi nhắc đến Phú Quý, du khách nhớ mãi sự hoang sơ, bình yên, nhẹ nhàng và mến khách.