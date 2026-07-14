Lỗi quyền truy cập trên Google Health: Người dùng Pixel Watch bế tắc dù đã khôi phục cài đặt gốc Ứng dụng Google Health đang gặp sự cố yêu cầu cấp quyền cảm biến liên tục trên Pixel Watch, gây gián đoạn đồng bộ dữ liệu và khiến nhiều người dùng không thể khắc phục.

Kể từ khi ứng dụng Fitbit được đổi tên thành Google Health vào tháng 5/2024, nền tảng này đã phải đối mặt với không ít ý kiến trái chiều. Mới đây, một làn sóng chỉ trích mới lại bùng lên khi người dùng Google Pixel Watch báo cáo về một lỗi quyền truy cập dai dẳng, khiến trải nghiệm sử dụng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Google Health đang gây ra nhiều phiền toái cho một số người dùng Pixel Watch.

Sự cố quyền truy cập ma trên thiết bị đeo của Google

Theo phản ánh từ cộng đồng người dùng trên Reddit, một thông báo yêu cầu cấp quyền truy cập dữ liệu cảm biến xuất hiện liên tục với logo Fitbit. Điều đáng nói là ngay cả khi người dùng đã cấp đầy đủ tất cả các quyền cần thiết trong phần cài đặt của điện thoại và đồng hồ, thông báo này vẫn không biến mất.

Tình trạng này dẫn đến hai kịch bản trái ngược nhưng đều gây khó chịu. Một số người dùng nhận thấy ứng dụng vẫn ghi nhận dữ liệu cảm biến bình thường, đồng nghĩa với việc thông báo lỗi chỉ là một báo động giả. Tuy nhiên, đối với những người khác, dữ liệu sức khỏe đã hoàn toàn ngừng đồng bộ hóa giữa đồng hồ và điện thoại, làm mất đi tính năng cốt lõi của thiết bị đeo thông minh.

Vô hiệu với các biện pháp khắc phục thông thường

Điểm gây ức chế nhất đối với người dùng Pixel Watch là các biện pháp kỹ thuật cơ bản đều không mang lại hiệu quả. Nhiều báo cáo cho thấy ngay cả khi thực hiện khôi phục cài đặt gốc (factory reset) – biện pháp cuối cùng cho các lỗi phần mềm nghiêm trọng – sự cố vẫn tiếp diễn ngay sau khi thiết bị khởi động lại và thiết lập mới.

Dựa trên các thảo luận, lỗi này dường như xuất hiện sau một bản cập nhật gần đây của Google Health. Mặc dù chưa có xác nhận chính thức về các model cụ thể bị ảnh hưởng, một số người dùng cho biết họ đã sử dụng thiết bị được hơn 2 năm, ám chỉ các dòng Pixel Watch đời đầu hoặc Pixel Watch 2 đang nằm trong nhóm rủi ro cao nhất.

Thách thức trong quá trình chuyển đổi từ Fitbit sang Google Health

Bên cạnh lỗi kỹ thuật cụ thể này, Google Health còn đang phải nhận nhiều lời phàn nàn về thiết kế giao diện. Nhiều người dùng đánh giá bố cục mới trông lỗi thời, khó theo dõi thông tin hơn so với ứng dụng Fitbit nguyên bản. Các thông tin phân tích dựa trên công nghệ AI cũng bị chỉ trích là kém chính xác hoặc gây phiền nhiễu cho người dùng trong quá trình tập luyện.

Hiện tại, Google vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức hay lộ trình khắc phục cho lỗi quyền truy cập này. Người dùng Pixel Watch đang phải tạm thời sống chung với sự cố hoặc chờ đợi một bản cập nhật vá lỗi tiếp theo từ phía nhà sản xuất để khôi phục hoàn toàn khả năng đồng bộ dữ liệu sức khỏe.