Đời sống Lớp học tiếng Anh “0 đồng” ở Mũi Né Giữa kỳ nghỉ kéo dài, nhiều em nhỏ đã lựa chọn bắt đầu ngày mới bằng những bài học ngoại ngữ đầy hứng khởi. Đó là những lớp học tiếng Anh miễn phí do Đoàn Thanh niên phường Mũi Né phối hợp tổ chức trong dịp hè.

Chương trình ôn tập hè dành cho thiếu nhi

Học mà chơi, chơi mà học

Không có tiếng trống báo giờ học, nhưng đều đặn vào các buổi sáng thứ hai, thứ tư, thứ sáu hằng tuần, Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 2, phường Mũi Né vẫn rộn vang tiếng nói, cười của học sinh. Đúng 7h30, 41 học sinh được chia thành 2 lớp ngồi ngay ngắn, chờ cô giáo vào lớp.

“Good morning, teacher!”. Lời chào bằng tiếng Anh của các em năm học 2026 - 2027 sẽ bước vào lớp 3, đồng thanh. Và buổi học bắt đầu với sự sôi động, thú vị trong suốt gần 2 tiếng đồng hồ. Từ ôn lại bài bằng những trò chơi, hoạt động nhóm, học từ mới, đóng vai giao tiếp…

Cô giáo Trần Thị Kim Xoan - giáo viên tiếng Anh, Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 2 chia sẻ: “Đối với học sinh tiểu học, đặc biệt là các em ở vùng ven biển, tiếng Anh vẫn là môn học không dễ tiếp cận. Nhiều em còn e dè khi phát âm hoặc ngại giao tiếp. Vì thế, giáo viên lựa chọn cách truyền đạt nhẹ nhàng, gần gũi, tạo tâm lý thoải mái để các em mạnh dạn sử dụng ngoại ngữ”.

Các em được khuyến khích giao tiếp bằng tiếng Anh với bạn

Khi việc học được biến thành niềm vui, các em tiếp thu kiến thức một cách tự nhiên hơn. Những cánh tay mạnh dạn giơ cao xin phát biểu, những câu trả lời cũng trở nên dõng dạc, tự tin và không còn ngại đọc sai. Với các em, đây không đơn thuần là lớp học hè mà còn là nơi được gặp bạn bè, được vui chơi và khám phá những điều mới mẻ. Em Cao Nguyễn Trúc Duyên hào hứng nói: “Trước đây em sợ đọc sai nên không dám nói, giờ em đã tự tin hơn và còn biết thêm nhiều từ mới. Em sẽ cố gắng học thật tốt để sau này có thể nói chuyện với nhiều du khách đến với Mũi Né”.

Khơi dậy khát vọng tri thức

Anh Nguyễn Trần Kin, Bí thư Đoàn phường Mũi Né cho biết, Đoàn phường luôn chú trọng tổ chức các hoạt động hè thiết thực cho thanh, thiếu nhi. Bên cạnh sân chơi thể thao, văn nghệ và kỹ năng sống, lớp học tiếng Anh miễn phí giúp học sinh có thêm cơ hội phát triển toàn diện. Lớp học dành cho 122 học sinh Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 1 và Trường Tiểu học Thiện Nghiệp 2, là những em sẽ lên lớp 3 trong năm học tới nên cần được củng cố kiến thức, tạo nền tảng vững chắc. Sau 2 tuần triển khai, các em đều đến lớp đầy đủ, hào hứng học tập, thay vì dành nhiều thời gian xem tivi hay điện thoại.

Chị Nguyễn Thị Hoài Thương - đại diện Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đại Phong, đơn vị đồng hành với chương trình chia sẻ: “Mũi Né là địa bàn phát triển mạnh về du lịch, nơi tiếng Anh ngày càng trở thành một kỹ năng cần thiết trong học tập cũng như cuộc sống. Tuy nhiên vì điều kiện kinh tế, nhiều phụ huynh chưa thể cho con theo học các lớp ngoại ngữ ngoài giờ. Ngoài 6 lớp học thuộc 2 trường ở Mũi Né, đơn vị còn mở 4 lớp dạy các môn Toán, tiếng Việt, tiếng Anh cho 95 học sinh ở Trường Tiểu học Hòa Thắng 1. Mong rằng, qua chương trình này sẽ góp phần tạo cơ hội để các em được tiếp cận ngoại ngữ trong môi trường học tập vui vẻ, gần gũi”.

Lớp học tiếng Anh miễn phí cho học sinh tại Mũi Né

Những lớp học tiếng Anh miễn phí chỉ diễn ra trong 2 tháng hè nhưng mang lại nhiều giá trị hơn những bài học ngôn ngữ. Đó là sự tự tin của học sinh, niềm vui của phụ huynh và minh chứng cho sự đồng hành thiết thực của tổ chức Đoàn với thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần mở rộng cánh cửa tri thức, nuôi dưỡng ước mơ cho trẻ em vùng biển Mũi Né.