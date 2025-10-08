Văn hóa - Giải trí Lớp vẽ thầy Khai - chắp cánh ước mơ bằng nét vẽ tư duy Gần 20 năm, thầy giáo mỹ thuật đồ họa Nguyễn Ngọc Khai ở phường Nam Gia Nghĩa (Lâm Đồng) không chỉ mở lớp dạy vẽ mà còn gieo mầm tư duy, bồi đắp đam mê và dẫn dắt nhiều thế hệ học trò chạm tay vào cánh cửa đại học bằng chính phong cách riêng của mình.

Thầy Nguyễn Ngọc Khai tận tình hướng dẫn học sinh của mình.

Một lớp học bắt đầu từ tình yêu nghề

Tốt nghiệp chuyên ngành Mỹ thuật đồ họa năm 2003, thầy Nguyễn Ngọc Khai từng có nhiều cơ hội làm việc tại thành phố lớn. Nhưng sau một thời gian đến vùng đất Lâm Đồng, thầy Khai chọn ở lại như một mối duyên đã gắn bó từ năm 2004. Cũng từ đó, thầy Khai dành trọn đam mê cho việc dạy vẽ - không chỉ truyền đạt kỹ thuật, mà còn mong muốn gửi gắm những kinh nghiệm, bài học quý, giúp học sinh nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và khơi dậy cá tính sáng tạo trong mỗi em.

Từ đó đến nay, lớp vẽ của thầy Khai duy trì đều đặn khoảng 30 - 40 học sinh mỗi tuần, lúc cao điểm lên đến 60 em, trải dài từ cấp tiểu học đến học sinh ôn thi đại học. Có em theo học liên tục nhiều năm, như một mái nhà thứ hai để nuôi dưỡng đam mê, có em chỉ học vài tháng luyện thi nhưng vẫn đủ hành trang để vững tin bước vào cánh cửa mơ ước. Lớp học nhỏ nhưng luôn đầy ắp tiếng cười, màu sắc và cả những khoảnh khắc lặng yên khi các em mải mê vẽ, suy tư và khám phá chính mình. Mỗi em một nét riêng, một câu chuyện riêng và đều được thầy Khai dìu dắt bằng cả trái tim.

Dạy vẽ với thầy Khai không đơn thuần là rèn kỹ năng thẩm mỹ mà người học cần có nền tảng tư duy để phát triển lâu dài, bền vững. “Nếu chỉ sao chép thì không thể sáng tạo. Cần phải học cách nghĩ, cách cảm và thể hiện đúng cá tính của mình”, thầy Khai chia sẻ. Chính vì vậy, dù dạy học sinh tiểu học hay ôn thi đại học, thầy Khai đều chú trọng phát triển tư duy và cảm xúc, không chỉ là kỹ thuật.

Nơi ươm mầm đam mê và phong cách riêng

Mỗi bức tranh trong lớp học của thầy Khai đều mang tinh thần của sự tìm tòi và cảm nhận. Các chủ đề được thầy lựa chọn thường mang ý nghĩa nhân văn như: tình yêu thương, gia đình, cộng đồng… để các em không chỉ học vẽ mà còn học cách làm người, phát triển toàn diện. Thầy Khai còn động viên các em tích cực tham gia các cuộc thi như: Đại sứ văn hóa đọc, Vẽ tranh về Bác, Ngày hội thiếu nhi… để rèn luyện kỹ năng sống và sự tự tin.

Nhiều em học sinh đã trưởng thành từ lớp học ấy. Em Nguyễn Thị Minh Thư, học sinh lớp 12, Trường THPT Chuyên Nguyễn Chí Thanh ở phường Nam Gia Nghĩa chia sẻ: “Học lớp thầy vừa giúp em nâng cao tư duy sáng tạo, vừa bám sát nội dung ôn thi vào các trường mỹ thuật nên em rất yên tâm”. Còn em Nguyễn Ngọc Đan Chi, học sinh lớp 6, Trường THCS Nguyễn Tất Thành ở phường Đông Gia Nghĩa lại xem đây là nơi được sống thật với đam mê: “Thầy chỉ cách cảm nhận và truyền tải ý tưởng. Học lớp vẽ của thầy Khai còn giúp em rèn thêm nhiều kỹ năng như: cảm nhận, tư duy...”.

Ở tuổi 46, thầy Khai vẫn miệt mài với những lớp học chiều muộn, với những khối tượng quen tay và ánh mắt lấp lánh của học trò. Những giải thưởng tranh cổ động cấp tỉnh, toàn quốc - giải ba, giải khuyến khích… là những dấu ấn nghề nghiệp, nhưng trên hết, điều thầy tự hào là lớp lớp học trò đã được chắp cánh bằng nền tảng tư duy vững vàng và trái tim yêu cái đẹp. “Dạy tư duy vất vả hơn nhiều, nhưng tôi tin rằng, nếu học sinh biết cảm, biết nghĩ, biết sáng tạo thì nghệ thuật sẽ là cánh cửa mở ra không chỉ nghề nghiệp, mà cả nhân cách”, thầy Khai nói, rồi quay lại với một bức tranh chưa hoàn thiện, nơi đôi tay học trò vẫn đang loay hoay đi tìm chính mình qua từng nét vẽ đầu đời.