Lorient thắng đậm UNFP, khép lại trận giao hữu đầy chênh lệch Lorient đánh bại UNFP 5-1 trong trận giao hữu thuộc Club Friendlies, trong khi UNFP phải nhận thất bại nặng nề.

Lorient 5 - 1 UNFP Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Lorient tiếp đón UNFP.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Lorient 5-1 UNFP Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 1.

Cập nhật lúc 19:31 04/08/2026

Thông tin trận đấu

Trận đấu: Lorient vs UNFP

Thời gian: 16:00 ngày 04/08/2026

Giải đấu: Giao hữu CLB (Friendlies Clubs)

Nhận định trước trận

Lorient sẽ đối đầu UNFP trong khuôn khổ Giao hữu CLB (Friendlies Clubs). Đây là toàn bộ thông tin đã được xác nhận về trận đấu, gồm hai đội tham dự và thời gian thi đấu.

Hiện chưa có dữ liệu về phong độ gần đây, thành tích đối đầu, vị trí, mục tiêu thi đấu hoặc những cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, chưa đủ cơ sở để đánh giá lợi thế cụ thể của Lorient hay UNFP trước giờ bóng lăn.

Đội hình dự kiến

Thông tin đội hình dự kiến của Lorient và UNFP chưa được cung cấp. Những lựa chọn nhân sự, sơ đồ chiến thuật và cách tiếp cận trận đấu sẽ cần được cập nhật khi có thông tin chính thức.

Đánh giá chung

Với dữ liệu hiện có, trận đấu chỉ có thể được xác định là cuộc so tài giữa Lorient và UNFP trong một trận giao hữu. Chưa thể đưa ra nhận định chắc chắn về phong độ, diễn biến chiến thuật hoặc kết quả cụ thể mà không có thêm thông tin kiểm chứng.