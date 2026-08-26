Louis Saha chỉ ra bài toán then chốt để HLV Xabi Alonso đưa Chelsea vô địch Ngoại hạng Anh Cựu tiền đạo Louis Saha nhận định Chelsea đủ sức xưng vương Premier League nếu tân HLV Xabi Alonso sớm ổn định tuyến giữa và hạn chế sai lầm cá nhân.

Chelsea vừa mở ra kỷ nguyên mới dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Fulham trong trận derby thành London. Dù giành trọn 3 điểm, màn trình diễn tại Stamford Bridge đã phơi bày hai bộ mặt hoàn toàn tương phản của The Blues: sự bùng nổ vượt trội nơi mặt trận tấn công đi kèm những khoảng trống mênh mông và sự thiếu điềm tĩnh ở khu trung tuyến.

Alonso đã giúp Chelsea giành trọn 3 điểm ở trận ra mắt. Ảnh: Getty Images.

Hàng công thăng hoa nhưng tuyến giữa bộc lộ điểm yếu

Trên hàng công, bộ ba Morgan Rogers, Cole Palmer và Joao Pedro đã thể hiện sự gắn kết và sắc sảo, liên tục khuấy đảo cấu trúc phòng ngự đối phương. Tuy nhiên, khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu và phong tỏa các đợt phản công của Chelsea lại gặp nhiều trục trặc. Đội chủ sân Stamford Bridge thường xuyên đánh mất quyền kiểm soát ở các khu vực trọng yếu, tạo điều kiện cho Fulham tạo sức ép ngược trở lại.

Đánh giá về bức tranh tổng thể này, cựu tiền đạo Louis Saha cho rằng tiềm năng của Chelsea là vô cùng lớn, đủ sức cạnh tranh sòng phẳng chức vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ. Dẫu vậy, điều kiện tiên quyết nằm ở việc HLV Xabi Alonso phải thiết lập lại sự chắc chắn cho hàng tiền vệ.

Niềm tin từ dấu ấn chiến thuật của Xabi Alonso

Chia sẻ với truyền thông, Louis Saha dành sự tôn trọng lớn cho năng lực huấn luyện của chiến lược gia người Tây Ban Nha, đặc biệt sau những thành công vang dội mà ông từng gây dựng tại Bayer Leverkusen:

"Tôi nghĩ Xabi Alonso có thể vô địch cùng Chelsea mùa giải này. Có đủ khả năng giữa các cầu thủ để ông ấy thực sự xây dựng một đội bóng mạnh, và chúng ta đã thấy những gì Xabi có thể làm trên cương vị HLV tại Bayer Leverkusen. Tôi thực sự thích cách ông ấy khiến họ chiến đấu."

Đi sâu vào phân tích chiến thuật, Saha chỉ ra điểm mấu chốt nằm ở tính ổn định của các tiền vệ trung tâm, đặc biệt là Moises Caicedo. Theo cựu danh thủ người Pháp, lối chơi pressing tầm cao của Chelsea sẽ chỉ phát huy hiệu quả tối đa khi các vị trí kiểm soát có đủ sự tập trung và tỉnh táo:

"Chelsea là một đội pressing tầm cao nhưng có thể kiểm soát tuyến giữa, xem họ thi đấu thật tuyệt vời. Tôi chỉ hy vọng họ có thể tìm thấy sự ổn định mà Alonso cần ở tuyến giữa, thông qua Moises Caicedo và tất cả những cầu thủ tuyệt vời khác, vì họ thực sự giỏi nhưng lại hay mắc sai lầm."

Thử thách định hình bộ khung trước trận đấu tại EFL Cup

Saha cũng cảnh báo về hệ lụy của những sai lầm cá nhân: "Họ không có sự điềm tĩnh cần thiết ở những vị trí này, và đôi khi khả năng chọn vị trí có thể thất thường. Chelsea mắc quá nhiều sai lầm vào sai thời điểm, và điều đó khiến họ thua những trận lẽ ra phải thắng. Hy vọng rằng Xabi Alonso có thể sửa chữa điều đó, vì ông ấy biết cần làm gì để kiểm soát tuyến giữa."

Khó khăn dành cho ban huấn luyện The Blues càng gia tăng trong bối cảnh đội bóng đứng trước khả năng chia tay Enzo Fernandez. Với những áp lực đang hiện hữu, cuộc so tài sắp tới gặp Luton Town tại đấu trường EFL Cup sẽ là cơ hội quan trọng để Alonso thử nghiệm các phương án nhân sự, qua đó tinh chỉnh khu trung tuyến nhằm hiện thực hóa tham vọng xưng vương tại giải quốc nội.