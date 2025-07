Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3 (Wipha) trên khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Ninh Bình và Thanh Hóa có mưa to đến rất to. Một số địa bàn bị ngập cục bộ. Chiều tối 22-7, tuyến đê sông Tam Điệp chảy qua địa bàn phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa có nhiều đoạn sụt, lún, sạt lở, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân.

Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 nhanh chóng cơ động lực lượng ra giúp dân. Nhận được tin báo và yêu cầu hỗ trợ của chính quyền địa phương, Lữ đoàn 368 đã báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của thủ trưởng Bộ tư lệnh Quân đoàn 12 và điều động 65 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường cùng với các lực lượng của địa phương gia cố gần 200m sụt, lún, sạt lở. Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368, Quân đoàn 12 gia cố đê sông Tam Điệp, đoạn qua phường Quang Trung, tỉnh Thanh Hóa. Cán bộ, chiến sĩ xuyên đêm gia cố những điểm sạt lở trên đê sông Tam Điệp. Có mặt tại hiện trường và trực tiếp chỉ huy bộ đội, Đại tá Nguyễn Tuấn Minh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 368 khẳng định: "Chúng tôi xác định việc giúp đỡ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai là nhiệm vụ chiến đấu thời bình của Lữ đoàn. Các tình huống đã được luyện tập và chuẩn bị từ trước, nên tôi tin cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn sẽ hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao và bảo đảm an toàn tuyệt đối". Cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 368 xuyên đêm gia cố đê, bảo vệ tính mạng, tài sản cho nhân dân. Với tinh thần quyết tâm cao, không quản ngại vất vả, hy sinh, gian khổ, đến 12 giờ đêm 22-7 toàn bộ tuyến đê đã được gia cố an toàn trong sự xúc động của chính quyền và nhân dân địa phương. Mặc dù bộ đội rất mệt và đói nhưng trên khuôn mặt của mỗi người đều rạng ngời niềm vui vì đã góp phần bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân trong thiên tai, bão lũ. Tin, ảnh: NGUYỄN DŨNG * Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.