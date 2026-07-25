Đời sống Lữ đoàn 681 tri ân người có công Sáng 25/7, Đoàn công tác Lữ đoàn 681, Vùng 2 Hải quân đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2026).

Lữ đoàn 681 thăm hỏi, tặng quà bà Nguyễn Thị Lượm, người hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù đày, trú tại xã Tuyên Quang

Lữ đoàn 681 đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách và người có công với cách mạng tại phường Tiến Thành và xã Tuyên Quang (tỉnh Lâm Đồng).

Tại các gia đình đến thăm, cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và sự tri ân đối với những hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Lữ đoàn đã trao tặng 8 phần quà đến các gia đình chính sách, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với các thế hệ đi trước. Mỗi phần quà là sự tri ân, góp phần động viên các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Lữ đoàn 681 thăm hỏi, tặng quà ông Châu Văn Tường, thương binh 25%, trú tại xã Tuyên Quang.

Trong chuỗi hoạt động này, lãnh đạo, chỉ huy Lữ đoàn cũng tổ chức gặp mặt thân mật con em các thương binh, bệnh binh, liệt sĩ hiện đang công tác tại đơn vị.

Đây là dịp để đơn vị thể hiện sự quan tâm, chia sẻ, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh đặc biệt; đồng thời góp phần khơi dậy niềm tự hào, tiếp thêm động lực để mỗi quân nhân tiếp tục nỗ lực rèn luyện, phấn đấu, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.