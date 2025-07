Sáng 23-7, phần lớn trung tâm xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An đang chìm trong nước lũ do mưa lớn kéo dài, các khu vực bị chia cắt nghiêm trọng. Được biết lũ ở Mường Xén đạt đỉnh vào khoảng 4 giờ sáng 23-7, hiện nay đang rút nhanh.

Sáng 23-7, trung tâm xã Mường Xén, tỉnh Nghệ An chìm trong biển nước.

Nhiều khu vực của xã Mường Xén bị chia cắt nghiêm trọng.

Trong đêm 22-7, xã Mường Xén đã huy động tối đa lực lượng để ứng cứu nhân dân. Sáng sớm 23-7, các lực lượng tiếp cận đến các vị trí khác nhau để nắm tình hình. Nhiều khu vực trên địa bàn xã Mường Xén bị mất liên lạc, chưa thống kê được thiệt hại ban đầu. Hiện tại, nước ở một số khu vực cao bắt đầu rút xuống, người dân tranh thủ dọn nhà cửa.

Liên quan đến tình hình lũ lụt ở vùng cao Nghệ An, nhiều xã, bản làng bị gián đoạn thông tin liên lạc. Đoạn đường Quốc lộ 7 đi lên các xã vùng cao của tỉnh Nghệ An đang bị chia cắt do nước sông Lam dâng cao, gây ngập sâu, điểm ngập đầu tiên là ở xã Châu Khê, tỉnh Nghệ An.

HIẾU AN

