Luật Đất đai 2024: 3 nhóm đối tượng không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Quy định mới thắt chặt việc chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất đối với đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng và các trường hợp hạn chế pháp lý nhằm bảo vệ quy hoạch.

Luật Đất đai 2024 chính thức quy định 3 nhóm đối tượng không được phép nhận chuyển nhượng hoặc tặng cho quyền sử dụng đất. Các quy định này được thiết lập nhằm tăng cường hiệu quả quản lý Nhà nước, đảm bảo quỹ đất được sử dụng đúng mục đích và bảo vệ nghiêm ngặt hệ sinh thái rừng đặc thù.

Chi tiết 3 nhóm đối tượng bị hạn chế giao dịch đất đai

Cụ thể, căn cứ theo khoản 8 Điều 45 Luật Đất đai 2024, các trường hợp tổ chức và cá nhân sau đây sẽ không đủ điều kiện thực hiện các giao dịch nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho quyền sử dụng đất:

3 nhóm đối tượng không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất. Ảnh minh họa

Thứ nhất: Tổ chức kinh tế đối với đất rừng. Các tổ chức kinh tế không được phép nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất rừng phòng hộ và đất rừng đặc dụng từ cá nhân. Quy định này chỉ có ngoại lệ duy nhất khi tổ chức được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất dựa trên quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt chính thức.

Thứ hai: Cá nhân không cư trú tại khu vực rừng. Những cá nhân không sinh sống trực tiếp trong khu vực rừng phòng hộ hoặc rừng đặc dụng sẽ bị cấm nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở và các loại đất khác nằm trong các khu vực nhạy cảm này. Cụ thể bao gồm đất thuộc rừng phòng hộ, phân khu bảo vệ nghiêm ngặt hoặc phân khu phục hồi sinh thái thuộc hệ thống rừng đặc dụng.

Thứ ba: Các đối tượng bị hạn chế theo quy định đặc thù. Nhóm này bao gồm cộng đồng dân cư, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, người gốc Việt Nam định cư ở nước ngoài và các tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. Các chủ thể này sẽ không được nhận chuyển nhượng hoặc nhận tặng cho quyền sử dụng đất trong các trường hợp mà pháp luật hiện hành có quy định hạn chế cụ thể.

Tác động và lưu ý pháp lý

Việc siết chặt quy định đối với đất rừng phòng hộ và rừng đặc dụng cho thấy nỗ lực của Nhà nước trong việc bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và an ninh môi trường. Điều này ngăn chặn tình trạng thâu tóm đất rừng để sử dụng sai mục đích hoặc đầu cơ bất động sản tại các khu vực bảo tồn.

Đối với các nhà đầu tư và người dân, việc nắm rõ các điều khoản tại Điều 45 Luật Đất đai 2024 là vô cùng quan trọng để tránh các rủi ro pháp lý khi thực hiện giao dịch. Các hợp đồng chuyển nhượng hoặc tặng cho thuộc các trường hợp cấm nêu trên sẽ không được cơ quan chức năng công nhận và không thể thực hiện thủ tục sang tên sổ đỏ, sổ hồng.

Thông tin về quy định pháp luật có thể được cập nhật theo các nghị định hướng dẫn thi hành. Người dân và nhà đầu tư cần xác minh kỹ trạng thái pháp lý của thửa đất và điều kiện của bên nhận trước khi quyết định giao dịch.