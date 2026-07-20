Luật Đất đai 2024: 6 trường hợp thu hồi Sổ đỏ người dân cần lưu ý Luật Đất đai 2024 quy định chi tiết 6 trường hợp thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc phân biệt rõ giữa thu hồi Sổ đỏ và thu hồi đất giúp người dân bảo vệ quyền lợi pháp lý.

Theo Luật Đất đai 2024 (có hiệu lực từ ngày 1/8/2024), cơ quan có thẩm quyền được phép thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (thường gọi là Sổ đỏ) trong 6 trường hợp cụ thể. Đáng chú ý, việc thu hồi Sổ đỏ không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với việc người dân bị thu hồi đất.

Các trường hợp thu hồi Sổ đỏ theo quy định pháp luật

Khoản 2 Điều 152 Luật Đất đai 2024 quy định rõ các tình huống Nhà nước thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đã cấp, bao gồm:

1. Thu hồi toàn bộ diện tích đất

Khi Nhà nước ban hành quyết định thu hồi toàn bộ diện tích đất ghi trên Giấy chứng nhận theo các quy định của pháp luật, Sổ đỏ tương ứng cũng sẽ bị thu hồi để hoàn tất thủ tục.

2. Thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận

Trong quá trình người sử dụng đất thực hiện thủ tục cấp đổi Giấy chứng nhận, cơ quan chức năng sẽ thu hồi Sổ đỏ cũ trước khi bàn giao Giấy chứng nhận mới. Đây là quy trình hành chính thông thường nhằm cập nhật dữ liệu và không làm thay đổi quyền sử dụng đất của chủ sở hữu.

Theo Luật Đất đai 2024, cơ quan có thẩm quyền được thu hồi Sổ đỏ trong một số trường hợp nhất định. Ảnh minh họa

3. Đăng ký biến động đất đai

Trường hợp người dân thực hiện đăng ký biến động đất đai hoặc tài sản gắn liền với đất mà pháp luật quy định phải cấp mới Giấy chứng nhận, Sổ đỏ cũ sẽ được thu hồi để thay thế bằng chứng nhận mới phản ánh đúng hiện trạng biến động.

4. Giấy chứng nhận được cấp không đúng quy định

Đây là trường hợp kỹ thuật quan trọng mà người dân cần đặc biệt lưu ý. Giấy chứng nhận sẽ bị thu hồi nếu thuộc một trong các sai sót sau:

Cấp không đúng thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Cấp không đúng đối tượng sử dụng đất thực tế.

Diện tích đất được cấp sai lệch so với thực tế hoặc hồ sơ địa chính.

Cấp cho trường hợp không đủ điều kiện pháp lý để được cấp Sổ đỏ.

Sai lệch về mục đích sử dụng đất, thời hạn sử dụng hoặc nguồn gốc sử dụng đất tại thời điểm cấp.

5. Tòa án tuyên hủy Giấy chứng nhận

Khi có bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật tuyên hủy Giấy chứng nhận đã cấp, cơ quan quản lý đất đai sẽ tiến hành thu hồi theo phán quyết của Tòa.

6. Thu hồi để thi hành án

Trong trường hợp quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất được bán đấu giá hoặc chuyển giao để thi hành án theo quyết định của cơ quan thẩm quyền, nếu người phải thi hành án không tự nguyện giao nộp Sổ đỏ, cơ quan chức năng vẫn thực hiện thu hồi để phục vụ công tác thi hành án.

Giới hạn và bảo vệ quyền lợi người sử dụng đất

Luật Đất đai 2024 thiết lập các rào cản pháp lý để tránh việc lạm dụng thu hồi Sổ đỏ. Theo Khoản 5 Điều 152, ngoài 6 trường hợp nêu trên, cơ quan chức năng không được tự ý thu hồi Giấy chứng nhận nếu không có bản án, quyết định của Tòa án hoặc văn bản yêu cầu từ cơ quan thi hành án.

Việc hiểu rõ các quy định này giúp người sử dụng đất chủ động trong việc kiểm tra tính pháp lý của tài sản và thực hiện đúng các nghĩa vụ khi có yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

*Thông tin pháp lý có thể thay đổi theo các văn bản hướng dẫn thi hành và quy hoạch chi tiết tại từng địa phương. Người dân nên liên hệ cơ quan quản lý đất đai để được tư vấn cụ thể.