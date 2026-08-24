Luật Đường bộ (sửa đổi, bổ sung): Những quy định mới

Ngày 10/12/2025, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 10 Luật có liên quan đến an ninh, trật tự (Luật số 118/2025/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2026, trong đó tại Điều 8 quy định sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đường bộ năm 2024.

Theo đó, Luật Đường bộ được sửa đổi, bổ sung một số quy định đáng chú ý, cụ thể như sau:

Thứ nhất, thay đổi phân loại đường bộ theo cấp quản lý hành chính mới: Bỏ quy định về “đường huyện” để bảo đảm sự đồng bộ trong công tác quản lý, đầu tư và vận hành hạ tầng đường bộ phù hợp với cấu trúc bộ máy hành chính mới.

Thứ hai, quy định cụ thể chủ thể công bố tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ là Cơ quan quản lý đường bộ thuộc Bộ Xây dựng và Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh.

Thứ ba, bỏ quy định “Đường bộ được thẩm tra, thẩm định về an toàn giao thông trong giai đoạn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở; trước khi đưa công trình đường bộ vào khai thác và trong quá trình khai thác công trình đường bộ” đối với đường bộ có cấp kỹ thuật quy định tại điểm d khoản 2 Điều 10 Luật Đường bộ (đường cấp A, B, C, D, đường khác).

Thứ tư, mở rộng phạm vi địa bàn xây dựng bến xe là tại các đô thị nói chung.

Thứ năm, bỏ quy định bãi đỗ xe được xây dựng phù hợp với nhu cầu đỗ xe tại các khu vực trong thị xã.

Thứ sáu, bỏ quy định người thuê xe gắn máy, xe mô tô hai bánh để tự lái không được sử dụng phương tiện đi thuê để vận tải hành khách, hàng hoá có thu tiền.

Thứ bảy, bãi bỏ Điều 83 quy định về Thanh tra đường bộ.

Những sửa đổi, bổ sung nêu trên nhằm tiếp tục hoàn thiện các quy định của pháp luật về đường bộ, bảo đảm phù hợp với yêu cầu quản lý nhà nước, tổ chức bộ máy và tình hình thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, quản lý, khai thác và sử dụng kết cấu hạ tầng đường bộ.