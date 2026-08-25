Với 465 đại biểu tán thành, bằng 93% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã thông qua Luật Phát triển đô thị.

Quang cảnh hội trường. Ảnh Quochoi.vn

Thông qua Luật Phát triển đô thị

Cụ thể kết quả, có 474 đại biểu tham gia biểu quyết, bằng 94,8% tổng số đại biểu Quốc hội; trong đó, 465 đại biểu tán thành thông qua Luật Phát triển đô thị, bằng 93%; 3 đại biểu không tán thành, bằng 0,6%; 6 đại biểu không biểu quyết, bằng 1,2%.

Như vậy, với đa số đại biểu tán thành, Quốc hội đã chính thức thông qua Luật Phát triển đô thị.

Theo Quochoi.vn, Luật Phát triển đô thị sau khi được tiếp thu, chỉnh lý và hoàn thiện gồm 5 chương, 66 điều, tăng một điều so với dự thảo Chính phủ trình Quốc hội đầu kỳ họp.

Kết quả biểu quyết thông qua Luật Phát triển đô thị

Luật Phát triển đô thị: Xác lập cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội nhằm thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt

Theo báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý, trên cơ sở nghiên cứu ý kiến của các đại biểu Quốc hội và kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ đã chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng thể chế hóa các chủ trương, định hướng của Đảng; xác lập những cơ chế, chính sách đột phá, vượt trội nhằm thúc đẩy phát triển đô thị đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh, các thành phố khác, khu kinh tế đặc biệt và đầu tư xây dựng dự án khu đô thị lấn biển.

Việc chỉnh lý dự thảo Luật được thực hiện trên nguyên tắc bảo đảm tính hợp hiến, đổi mới tư duy lập pháp, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với năng lực thực hiện và trách nhiệm giải trình; phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển đô thị

Kiểm soát chặt việc thí điểm cơ chế, chính sách

Một trong những nội dung lớn được tiếp thu, chỉnh lý là quy định về phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.

Luật bổ sung điều kiện phải có sự đồng ý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi Chính phủ ban hành nghị định thí điểm một số cơ chế, chính sách khác hoặc chưa được quy định trong luật, văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để áp dụng đối với thành phố chưa được công nhận là đô thị đặc biệt và khu kinh tế đặc biệt.

Phạm vi thí điểm cũng được giới hạn nhằm đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, quản lý xã hội, qua đó tăng cường tính công khai, minh bạch và bảo đảm kiểm soát quyền lực.

Các đại biểu tại Hội trường

Bổ sung thẩm quyền của HĐND thành phố trong điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể

Luật đồng thời xác định khu thương mại tự do là “khu chức năng” và làm rõ khái niệm “cấp có thẩm quyền”, bảo đảm cách hiểu thống nhất trong quá trình áp dụng.

Về quyết định tổng số lượng biên chế, quy định được hoàn thiện theo hướng bổ sung tiêu chí phải bảo đảm yêu cầu khối lượng công việc thực tế, đồng thời dự liệu trường hợp có quyết định khác của cấp có thẩm quyền.

Việc xã hội hóa hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính phải bảo đảm quyền tự do lựa chọn của cá nhân, tổ chức.

Đối với công tác quy hoạch, Luật bổ sung thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố trong điều chỉnh cục bộ Quy hoạch tổng thể Thành phố, bảo đảm sự thống nhất trong quản lý nhà nước và kết nối giữa quy hoạch của Thành phố với quy hoạch khu kinh tế đặc biệt nằm trên địa bàn.

Các đại biểu tại Hội trường

Với khu thương mại tự do và khu logistics tích hợp, Luật bổ sung thẩm quyền của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định yêu cầu, điều kiện cụ thể đối với phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng nước ngoài trong khu thương mại tự do.

Quy định này nhằm kiểm soát rủi ro về quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền và hạn chế sức ép cạnh tranh đối với các ngân hàng trong nước.

Chính phủ được giao quy định trình tự, thủ tục công nhận, gia hạn, tạm đình chỉ hoặc đình chỉ áp dụng chế độ ưu tiên hải quan đối với khu thương mại tự do, khu logistics tích hợp, tạo cơ sở pháp lý cụ thể cho quá trình tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo Tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật Phát triển đô thị

Thúc đẩy Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam

Liên quan đến Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Luật làm rõ mục tiêu xây dựng cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm.

Thẩm quyền quy định điều kiện, trình tự, thủ tục cấp phép thành lập ngân hàng có hoạt động ngân hàng đầu tư và phát hành sản phẩm tài chính quốc tế được giao cho Hội đồng nhân dân Thành phố, trên cơ sở có ý kiến của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Thành viên Trung tâm tài chính quốc tế được cung cấp dịch vụ tài chính và các dịch vụ hỗ trợ khác theo giấy phép thành lập và hoạt động cho tổ chức trong nước để giao dịch, thu hút vốn quốc tế.

Việc thực hiện phải tuân thủ đầy đủ quy định về quản lý ngoại hối, phòng, chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt và quản lý nợ công.

Các đại biểu tại Hội trường

Về phát triển hạ tầng năng lượng và công nghiệp năng lượng, Luật bổ sung đầy đủ thẩm quyền của Hội đồng nhân dân Thành phố trong quy định đối tượng, điều kiện tham gia, cơ chế thực hiện và trách nhiệm của các bên trong mua bán điện trực tiếp, bảo đảm cơ sở pháp lý cũng như yêu cầu an toàn, ổn định trong vận hành hệ thống điện./.