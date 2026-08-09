Thời sự Lực lượng tại chỗ nhanh chóng khắc phục sạt lở trên đèo Con Ó Mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Km158 Tỉnh lộ 725, đoạn qua đèo Con Ó, thuộc xã Đạ Tẻh 3, khiến hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục, đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9/8, giao thông qua khu vực đã cơ bản được khơi thông.

Địa phương huy động phương tiện khẩn trương giải phóng đất đá trên mặt đường

Trước đó, theo thông tin từ ông Vũ Ngọc Lâm, Chủ tịch UBND xã Đạ Tẻh 3: Vụ sạt lở xảy ra khoảng 21 giờ ngày 8/8. Do mưa lớn kéo dài, hàng nghìn mét khối đất đá từ taluy dương bất ngờ đổ xuống mặt đường.

Nhiều khối đá lớn từ trên cao lăn, trượt xuống, cùng đất đá tràn ra chiếm hơn 2/3 mặt đường, gây cản trở giao thông qua đèo Con Ó. Rất may, thời điểm xảy ra sạt lở không có người và phương tiện đi qua khu vực nên không gây thiệt hại về người.

Ngay trong đêm, UBND xã Đạ Tẻh 3 đã huy động lực lượng, trong đó nòng cốt là Ban Chỉ huy Quân sự xã và Công an xã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành căng dây cảnh báo, bố trí lực lượng túc trực và hướng dẫn người dân lưu thông qua khu vực sạt lở.

Đến sáng 9/8, địa phương tiếp tục huy động máy múc, máy xúc lật và xe ben khẩn trương giải phóng đất đá trên mặt đường. Đồng thời, căng dây, gắn biển cảnh báo để người tham gia giao thông chú ý, đề phòng.

Sau nhiều giờ khẩn trương khắc phục, đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 9/8, hiện trường vụ sạt lở cơ bản được giải phóng. Hàng chục mét khối đất đá đã được di chuyển khỏi mặt đường, giao thông qua đèo Con Ó được khơi thông.

Đến 10 giờ 30 phút ngày 9/8, giao thông qua khu vực đã cơ bản được khơi thông

“Tuy nhiên, do khu vực đèo vẫn tiềm ẩn nguy cơ sạt lở khi mưa lớn, các lực lượng xã Đạ Tẻh 3 tiếp tục được bố trí theo dõi, cảnh báo và triển khai các biện pháp khắc phục” ông Vũ Ngọc Lâm cho biết.

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân khi lưu thông qua đèo Con Ó cần giảm tốc độ, chú ý quan sát, tuân thủ hướng dẫn của lực lượng chức năng, đặc biệt trong thời điểm mưa lớn kéo dài để bảo đảm an toàn.