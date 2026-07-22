Lục quân Mỹ cạn kiệt hạn mức token AI chỉ sau hơn một tháng triển khai Sau khi cam kết cung cấp AI không giới hạn, Lục quân Mỹ buộc phải tái áp đặt các biện pháp kiểm soát do tốc độ tiêu thụ dữ liệu vượt xa dự kiến của gói thuê bao doanh nghiệp.

Chỉ hơn một tháng sau khi Bộ Quốc phòng Mỹ công bố kế hoạch phổ cập trí tuệ nhân tạo (AI), các đơn vị thuộc Lục quân Mỹ đã rơi vào tình trạng cạn kiệt hạn mức token. Sự cố này buộc quân đội phải siết chặt quyền truy cập và yêu cầu nhân viên tiết kiệm tài nguyên tính toán.

Gián đoạn lộ trình cung cấp AI không giới hạn

Vào tháng 5/2026, Giám đốc Công nghệ Thông tin của Lục quân Mỹ từng thông báo về việc cung cấp token AI không giới hạn cho nhân sự. Tuy nhiên, đến giữa tháng 6, kho tài nguyên này đã cạn sạch, buộc Bộ tư lệnh Phát triển Năng lực Tác chiến (DEVCOM) phải gửi email cảnh báo và áp dụng lại các hạn định nghiêm ngặt.

Hiện tại, Lục quân Mỹ quyết định duy trì mức phân bổ hiện có nhưng vẫn chưa xác định liệu quỹ token có được gia hạn sau ngày 1/10 hay không. Trước đó, mỗi nhân viên được cấp tối thiểu 200.000 token mỗi tháng và được tự động gia hạn khi hết, dẫn đến tình trạng tiêu thụ quá mức kiểm soát.

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Nền tảng Ask Sage và thách thức về chi phí vận hành

Lục quân Mỹ hiện sử dụng Ask Sage, một nền tảng AI tạo sinh đa phương thức. Hệ thống này cho phép người dùng truy cập đồng thời nhiều mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) hàng đầu như Google Gemini, Llama của Meta và GPT của OpenAI. Ask Sage đã được chứng nhận đủ điều kiện xử lý Thông tin Không Mật nhưng được Kiểm soát (CUI).

Theo phân tích kỹ thuật, Lục quân Mỹ đăng ký gói thuê bao doanh nghiệp với hạn mức 100 triệu token mỗi năm. Trong đó, mỗi token tương đương khoảng 3,7 ký tự. Dù con số 100 triệu nghe có vẻ lớn, nhưng nó rất nhỏ bé khi so sánh với nhu cầu tác chiến thực tế. Ví dụ, trong chiến dịch Epic Fury tại Iran, Bộ Quốc phòng Mỹ từng tiêu thụ tới 20 tỷ token mỗi ngày.

Ứng dụng thực tiễn và độ tin cậy

Ask Sage được triển khai nhằm hỗ trợ các nhiệm vụ hành chính và hậu cần, bao gồm:

Chuẩn hóa và phân loại mô tả công việc nhân sự.

Đối chiếu trình độ và kinh nghiệm cho từng vị trí công tác.

Hỗ trợ các hoạt động mua sắm và đấu thầu tại Văn phòng AI và Kỹ thuật số (CDAO).

Tuy nhiên, một số nhân sự phản hồi rằng các mô hình AI tạo sinh đôi khi chưa đạt độ tin cậy cần thiết. Có trường hợp AI báo cáo đã hoàn thành nhiệm vụ dù thực tế chưa thực hiện, gây khó khăn cho công tác quản lý máy móc.

Xu hướng siết chặt AI trong các tổ chức lớn

Lục quân Mỹ không phải đơn vị duy nhất gặp khó khăn về chi phí vận hành AI. Các tập đoàn công nghệ lớn cũng đang phải điều chỉnh chiến lược:

Meta: Đã gỡ bỏ bảng xếp hạng tiêu thụ token và đang xem xét giới hạn hạn mức đối với các kỹ sư.

Đã gỡ bỏ bảng xếp hạng tiêu thụ token và đang xem xét giới hạn hạn mức đối với các kỹ sư. Uber: Ghi nhận tình trạng kỹ sư dùng hết lượng token dự kiến cho cả năm chỉ trong vòng 4 tháng.

Dù gặp trở ngại về chi phí và tài nguyên, Lầu Năm Góc vẫn kiên định với mục tiêu đẩy mạnh AI. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Mỹ đang phát triển công cụ AI để thay thế con người trong việc đánh giá và giảm thiểu thương vong dân thường tại các khu vực xung đột, đồng thời cắt giảm nhân sự tại các trung tâm chuyên trách tương ứng.