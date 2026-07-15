Lục quân Mỹ thử nghiệm thành công đạn tấn công chính xác tầm xa LRPM đạt tầm bắn trên 290km Đạn LRPM mới của Mỹ thể hiện khả năng điều khiển đồng thời nhiều mục tiêu và tự động thực hiện nhiệm vụ trong cuộc tập trận Sư tử châu Phi 2026 tại Maroc.

Lục quân Mỹ vừa ghi nhận bước tiến quan trọng trong việc hiện đại hóa hỏa lực tầm xa sau cuộc thử nghiệm thành công loại đạn tấn công chính xác mới. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ cuộc tập trận Sư tử châu Phi 2026 (African Lion 2026) tại khu vực Tan-Tan, Maroc.

Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao (HIMARS) của Mỹ trong một cuộc tập trận bắn đạn thật. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Đặc điểm kỹ thuật và khả năng tác chiến của đạn LRPM

Theo công bố từ Văn phòng điều hành Chương trình mua sắm hỏa lực của Lục quân Mỹ, lực lượng tác chiến đã sử dụng tổng cộng 5 quả đạn tấn công chính xác tầm xa (LRPM) trong hai đợt thử nghiệm riêng biệt. Kết quả thực địa cho thấy hệ thống này có khả năng điều khiển đồng thời nhiều quả đạn trong quá trình bay, cho phép thực hiện các đòn tấn công dồn dập vào một hoặc nhiều mục tiêu cùng lúc.

LRPM là loại đạn bán tự động được thiết kế để phóng từ ống phóng. Một trong những ưu điểm nổi bật nhất của loại vũ khí này là tính linh hoạt trong triển khai: nó có thể được phóng từ các nền tảng trên mặt đất hoặc từ các phương tiện bay. Với tầm bắn xác định đạt trên 290 km, LRPM cung cấp khả năng tấn công sâu vào hậu phương đối phương mà vẫn đảm bảo an toàn cho đơn vị vận hành.

Về mặt vận hành, đạn LRPM hỗ trợ chế độ tự động thực hiện nhiệm vụ dựa trên các tham số được lập trình sẵn. Tuy nhiên, hệ thống vẫn duy trì cơ chế con người giám sát khi cần thiết, cho phép can thiệp hoặc điều chỉnh quỹ đạo để đảm bảo độ chính xác tối đa và tối ưu hóa hiệu quả tác chiến.

Lợi thế về hậu cần và kế hoạch triển khai thực địa

Phân tích từ các sĩ quan trực tiếp điều hành thử nghiệm chỉ ra rằng LRPM không chỉ mạnh về hỏa lực mà còn tối ưu về quy trình vận hành. Việc tích hợp loại đạn này vào biên chế không yêu cầu bổ sung các hệ thống dây cáp phức tạp hay thiết bị hậu cần cồng kềnh. Đây được xem là lợi thế lớn, giúp giảm bớt gánh nặng cho các đơn vị tác chiến và đẩy nhanh tốc độ phản ứng trên chiến trường.

Quy trình vận hành đơn giản cùng độ tin cậy cao là những yếu tố then chốt giúp LRPM vượt qua các bài kiểm tra khắt khe trong môi trường tập trận thực tế. Theo lộ trình của Lục quân Mỹ, loại vũ khí này sẽ được triển khai trên thực địa sớm hơn dự kiến. Kế hoạch bàn giao và đưa vào trang bị chính thức dự kiến bắt đầu từ cuối năm 2027.

Việc thử nghiệm thành công tại Maroc khẳng định nỗ lực của Mỹ trong việc duy trì ưu thế hỏa lực chính xác tầm xa. Đây là một phần trong chiến lược hiện đại hóa quân đội nhằm đối phó với các thách thức an ninh mới, nơi khả năng tấn công chính xác từ cự ly an toàn đóng vai trò quyết định.