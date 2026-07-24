Lugano hạ Dukagjini, tạo lợi thế ở vòng loại Conference League FC Lugano thắng Dukagjini 1-0 nhờ bàn của Steffen ở phút 31 tại Cornaredo, trong khuôn khổ vòng loại thứ hai UEFA Europa Conference League; đội chủ nhà có khởi đầu thuận lợi, còn Dukagjini chịu thất bại đáng tiếc.

FC Lugano 1 - 0 Dukagjini Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu FC Lugano tiếp đón Dukagjini.

21' M. Zanotti nhận thẻ vàng Phút 21', M. Zanotti của FC Lugano nhận thẻ vàng sau một pha tranh chấp. Đây là lời cảnh báo sớm dành cho cầu thủ này trong phần còn lại của trận đấu.

31' R. Steffen đưa FC Lugano vượt lên Phút 31, R. Steffen lập công cho FC Lugano, mở tỷ số 1-0 trước Dukagjini. Bàn thắng đến sau thế trận chủ động của FC Lugano, đội đang kiểm soát bóng tốt hơn.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Dukagjini thay người đầu hiệp hai Phút 46', Dukagjini điều chỉnh nhân sự khi G. Elezaj vào sân thay I. Zulfiu.

48' Lugano tiếp tục kiểm soát thế trận Phút 48', FC Lugano đang dẫn 1-0 và tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 70% - 30%. Dukagjini chịu sức ép khi Lugano vượt trội về dứt điểm, 11 - 4, dù số cú sút trúng đích đang cân bằng 2 - 2.

49' E. Basri nhận thẻ vàng đầu hiệp hai Phút 49', E. Basri của Dukagjini nhận thẻ vàng. Thẻ phạt buộc cầu thủ này phải chơi thận trọng hơn khi FC Lugano đang dẫn 1-0.

62' FC Lugano áp đảo thế trận Phút 62 , FC Lugano đang kiểm soát hoàn toàn với thời lượng cầm bóng 71% - 29% và dẫn 1-0. Đội chủ nhà tạo sức ép rõ rệt qua 16 - 7 cú dứt điểm, trong khi Dukagjini phải lùi sâu phòng ngự và chờ cơ hội phản công.

68' Dukagjini điều chỉnh nhân sự ở phút 68 Phút 68, M. Maliqi vào sân thay A. Merlaku bên phía Dukagjini. Trong thế bị FC Lugano dẫn 1-0, sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách tìm thêm sức bật.

68' FC Lugano thay người ở phút 68 Phút 68', FC Lugano đưa D. Moncada vào sân thay E. Alioski. Đội chủ nhà đang dẫn 1-0 và kiểm soát thế trận, nên sự thay đổi này có thể giúp họ duy trì lợi thế.

74' Lugano áp đảo, Dukagjini chịu trận Phút 74', FC Lugano vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 72% - 28%, đồng thời áp đảo về dứt điểm 16 - 10. Dukagjini phải lùi sâu chịu sức ép, thể hiện qua chênh lệch phạt góc 7 - 2.

79' G. Elezaj nhận thẻ vàng ở phút 79 Phút 79, G. Elezaj của Dukagjini nhận thẻ vàng trong bối cảnh đội khách đang bị dẫn. FC Lugano vẫn duy trì lợi thế 1-0.

79' FC Lugano thay người ở phút 79 Phút 79, FC Lugano điều chỉnh nhân sự khi A. Kendouci vào sân thay D. Dos Santos. Đây là sự thay đổi đáng chú ý của đội chủ nhà trong những phút cuối.

80' FC Lugano thay người ở phút 80 Phút 80, FC Lugano đưa J. Bichsel vào sân thay K. Behrens. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh khi đang nắm lợi thế dẫn trước, hướng tới việc duy trì thế trận trong những phút cuối.

80' Dukagjini thay người ở phút 80 Phút 80', Dukagjini đưa A. Rexhaj vào sân thay K. Gashi. Đội khách có thêm sự điều chỉnh khi đang bị FC Lugano dẫn trước, trong bối cảnh Lugano vẫn kiểm soát thế trận.

83' K. Behrens nhận thẻ vàng ở phút 83 Phút 83', K. Behrens của FC Lugano nhận thẻ vàng. Đội chủ nhà cần giữ sự tập trung trong những phút cuối.

86' Lugano kiểm soát thế trận Phút 86', FC Lugano vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 71% - 29% và 20 - 10 lần dứt điểm. Dukagjini chủ yếu phải lùi sâu chống đỡ, trong khi Lugano tiếp tục duy trì sức ép với 7 - 2 quả phạt góc.

87' Dukagjini mất người ở phút 87 Phút 87, A. Rexhaj (Dukagjini) nhận thẻ đỏ, khiến đội khách chịu tổn thất lớn ở thời điểm cuối trận. FC Lugano đang dẫn 1-0 và tạo thế trận lấn lướt, nên Dukagjini càng gặp thêm khó khăn.

88' Dukagjini thay người sau thẻ đỏ Phút 88', Dukagjini đưa A. Bytyqi vào sân thay J. Stevenson. Sự điều chỉnh diễn ra ngay sau khi A. Rexhaj nhận thẻ đỏ ở phút 87.

89' FC Lugano thay người ở phút 89 Phút 89', FC Lugano đưa E. Pihlstrom vào sân thay Y. Cimignani. Đang dẫn 1-0 và chơi hơn người sau thẻ đỏ của A. Rexhaj, FC Lugano có thể hướng tới việc bảo toàn lợi thế trong những phút cuối.

KT Kết thúc: FC Lugano 1-0 Dukagjini Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 0.

Cập nhật lúc 03:22 24/07/2026

FC Lugano Thống kê Dukagjini 71% Kiểm soát bóng 29% 20 Dứt điểm 12 7 Trúng đích 3 7 Phạt góc 3 17 Phạm lỗi 12 5 Việt vị 0 3 Thủ môn cứu thua 4

Cầu thủ nổi bật Renato Steffen FC Lugano 1 bàn Kevin Behrens FC Lugano 1 kiến tạo · điểm 7 Anto Grgić FC Lugano Điểm 8.2 Uran Bislimi FC Lugano Điểm 8 Vitor Hugo Dukagjini Điểm 7.7 Lars Lukas Mai FC Lugano Điểm 7.6

FC Lugano sẽ tiếp đón Dukagjini tại sân Cornaredo trong khuôn khổ UEFA Europa Conference League. Trận đấu diễn ra lúc 01:30 ngày 24/07/2026, trong bối cảnh lần chạm trán gần nhất giữa hai đội đã kết thúc với chiến thắng dành cho FC Lugano.

Lợi thế đối đầu nghiêng về FC Lugano

FC Lugano và Dukagjini mới có một lần đối đầu gần nhất. FC Lugano giành chiến thắng, trong khi Dukagjini không thắng và hai đội không hòa. Đây là dữ kiện đáng chú ý trước cuộc tái ngộ tại Cornaredo, dù số lần gặp nhau còn hạn chế để tạo ra một bức tranh toàn diện về tương quan giữa hai đội.

Với FC Lugano, kết quả tích cực ở lần gặp trước mang đến một điểm tham chiếu quan trọng về cách đội bóng này từng xử lý cuộc đối đầu với Dukagjini. Tuy nhiên, trận đấu sắp tới vẫn cần được đánh giá độc lập, bởi dữ liệu hiện có không cung cấp thêm thông tin về phong độ gần đây, lực lượng hoặc thành tích của hai đội tại giải đấu.

Cornaredo là điểm tựa của trận đấu

FC Lugano có lợi thế sân nhà khi cuộc đối đầu diễn ra tại Cornaredo. Yếu tố này giúp đội chủ nhà bước vào trận đấu trong điều kiện quen thuộc hơn, nhưng chưa đủ để khẳng định cục diện nếu thiếu các thông tin cụ thể về phong độ và cách vận hành của hai bên.

Ở chiều ngược lại, Dukagjini sẽ cần duy trì sự tập trung trong suốt trận đấu để hạn chế ảnh hưởng từ sân khách. Lần đối đầu gần nhất không đứng về phía đội khách, vì vậy khả năng giữ cự ly đội hình và kiểm soát những thời điểm FC Lugano gia tăng sức ép có thể trở thành điểm then chốt.

Những điểm cần chờ đợi về chiến thuật

Dữ liệu được cung cấp không bao gồm sơ đồ chiến thuật, đội hình dự kiến, danh sách vắng mặt hay các chỉ số chuyên môn như kiểm soát bóng và số cơ hội tạo ra. Vì vậy, chưa có đủ cơ sở để khẳng định FC Lugano hay Dukagjini sẽ lựa chọn cách tiếp cận cụ thể.

Điểm đáng theo dõi nhất là cách FC Lugano tận dụng lợi thế sân nhà và kinh nghiệm từ lần đối đầu trước, trong khi Dukagjini phải tìm phương án tạo ra thế trận khác so với kết quả gần nhất. Khả năng chuyển hóa ưu thế thành cơ hội rõ ràng, cũng như sự ổn định trong khâu phòng ngự, sẽ có ý nghĩa quan trọng nhưng không thể được lượng hóa từ những dữ liệu hiện có.

Nhận định trước trận

FC Lugano bước vào cuộc đối đầu với hai điểm tựa: sân nhà Cornaredo và thành tích thắng trong lần gặp Dukagjini gần nhất. Dù vậy, khoảng dữ liệu hạn chế khiến mọi đánh giá về phong độ hiện tại, lực lượng hoặc ưu thế chiến thuật cần được giữ ở mức thận trọng.

Nhìn chung, FC Lugano có nền tảng thuận lợi hơn trước giờ bóng lăn, còn Dukagjini đứng trước nhiệm vụ phá vỡ xu hướng bất lợi từ lần chạm trán trước. Trận đấu được dự báo sẽ phụ thuộc nhiều vào cách hai đội tổ chức thế trận và phản ứng trước những thay đổi trong cuộc chơi, thay vì chỉ dựa vào lịch sử đối đầu ngắn ngủi.

Lịch sử đối đầu 1 trận gần nhất FC Lugano · 1 thắng 0 hòa Dukagjini · 0 thắng FC Lugano 1 - 0 Dukagjini FL

FC Lugano 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Dukagjini 5 trận gần nhất B B H T T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới