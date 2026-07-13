Luis de la Fuente giải mã vai trò của Pedri: Tại sao Tây Ban Nha khác biệt với Barca? HLV Luis de la Fuente khẳng định Pedri cần điều chỉnh lối chơi để phù hợp với hệ thống của La Roja, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh vị trí đang nóng lên tại World Cup.

Trong thế giới bóng đá đỉnh cao, việc một ngôi sao tỏa sáng rực rỡ ở câu lạc bộ nhưng phải chật vật thích nghi với hệ thống đội tuyển quốc gia không phải là chuyện hiếm. Trường hợp của Pedri tại World Cup 2026 là minh chứng điển hình cho bài toán chiến thuật mà huấn luyện viên Luis de la Fuente đang nỗ lực giải mã.

Luis de la Fuente thừa nhận Pedri không thể chơi như ở Barcelona. Ảnh: Getty Images

Sự khác biệt mang tính hệ thống

Quyết định để Pedri ngồi dự bị trong trận tứ kết nghẹt thở với Bỉ đã gây ra không ít tranh cãi. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn với El Larguero, chiến lược gia 65 tuổi đã đưa ra cái nhìn thực tế về sự khác biệt giữa triết lý bóng đá của Barcelona và đội tuyển Tây Ban Nha hiện tại.

"Pedri không thể chơi cho chúng tôi theo cách cậu ấy chơi cho Barca," De la Fuente khẳng định thẳng thắn. "Phong cách chơi của chúng tôi khác nhau. Dù có những điểm tương đồng về mặt kiểm soát, nhưng cách tiếp cận trận đấu của La Roja đòi hỏi những cường độ và vị trí di chuyển khác biệt."

Tại Barcelona, Pedri thường là hạt nhân trong các pha luân chuyển bóng ngắn, ưu tiên việc duy trì cấu trúc đội hình. Trong khi đó, dưới thời De la Fuente, Tây Ban Nha đã chuyển dịch sang một lối chơi trực diện hơn, tận dụng tối đa tốc độ ở hai biên và yêu cầu các tiền vệ phải có khả năng xâm nhập vòng cấm mạnh mẽ hơn.

Sự linh hoạt và những kỳ vọng mới

Dù yêu cầu học trò phải thay đổi, Luis de la Fuente vẫn dành sự tôn trọng tuyệt đối cho tài năng của tiền vệ trẻ này. Ông nhấn mạnh rằng sự đa năng của Pedri chính là chìa khóa để anh vẫn giữ được tầm ảnh hưởng trong đội hình Tây Ban Nha, bất kể sơ đồ chiến thuật có thay đổi.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha phân tích: "Tôi đã nói chuyện với cậu ấy và cậu ấy cảm thấy thoải mái khi thực hiện đường chuyền cuối cùng, dứt điểm và xâm nhập vòng cấm. Nhờ năng lực và tài năng thiên bẩm, Pedri có thể chơi ở vị trí số 6, số 8 hoặc số 10".

Sự hiện diện của những máy quét đẳng cấp như Rodri hay Zubimendi cho phép Pedri được giải phóng khỏi nhiệm vụ phòng ngự lùi sâu, từ đó tập trung vào việc tạo đột biến ở 1/3 cuối sân – điều mà De la Fuente khao khát thấy nhiều hơn ở học trò.

Thách thức từ Fabian Ruiz và cuộc đối đầu với Pháp

Hiện tại, vị trí của Pedri trong đội hình xuất phát đang bị đe dọa nghiêm trọng bởi phong độ chói sáng của Fabian Ruiz. Tiền vệ đang khoác áo PSG vừa có màn trình diễn ấn tượng với một bàn thắng quan trọng vào lưới đội tuyển Bỉ, mang lại sự cân bằng hoàn hảo cho tuyến giữa của La Roja.

Khi trận bán kết với đội tuyển Pháp đang cận kề (diễn ra vào rạng sáng 16/7 theo giờ Việt Nam), câu hỏi về việc ai sẽ đá chính bên cạnh Rodri vẫn còn bỏ ngỏ. De la Fuente vẫn giữ thái độ trung dung khi tuyên bố: "Tôi rất thích cách cậu ấy chơi cho Barça và cách cậu ấy chơi cho đội tuyển quốc gia".

Dù vậy, với một đối thủ sở hữu hàng tiền vệ giàu sức mạnh như Pháp, sự lựa chọn giữa một Pedri kỹ thuật, điều tiết hay một Fabian Ruiz bùng nổ và trực diện sẽ là bài toán cân não nhất đối với Luis de la Fuente trong hành trình chinh phục chiếc cúp vàng thế giới.