Luka Modric lập kỷ lục vô tiền khoáng hậu, đưa Croatia lách khe cửa hẹp World Cup Ở tuổi 40, Luka Modric không chỉ là thủ lĩnh tinh thần mà còn trực tiếp ghi dấu ấn bằng đường kiến tạo lịch sử, giúp Croatia đánh bại Ghana 2-1 để tiến vào vòng knock-out World Cup.

Khi kim đồng hồ trên sân vận động chỉ sang phút 83, trong bối cảnh Croatia đang bị Ghana cầm hòa 1-1 và đối diện với nguy cơ bị loại sớm, một kịch bản quen thuộc đã lặp lại. Từ chấm phạt góc, Luka Modric vẽ một đường cong hoàn hảo để Nikola Vlasic bật cao đánh đầu, ấn định chiến thắng 2-1 đầy kịch tính. Khoảnh khắc ấy không chỉ đưa Croatia vào vòng knock-out mà còn chính thức đưa Modric vào đền thờ những huyền thoại vĩ đại nhất của World Cup.

Luka Modric trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất có đường kiến tạo tại một kỳ World Cup, góp công lớn giúp Croatia giành ngôi nhì bảng L.

Vũ điệu bất tận của "lão tướng" tuổi 40

Ở độ tuổi mà hầu hết các đồng nghiệp đã giải nghệ hoặc chuyển sang công tác huấn luyện, Luka Modric vẫn đang trình diễn thứ bóng đá ở đẳng cấp cao nhất. Đường kiến tạo cho Vlasic được thực hiện khi Modric đã 40 tuổi 291 ngày, một cột mốc chưa từng có trong lịch sử giải đấu danh giá nhất hành tinh.

Nhìn vào cách Modric vận hành tuyến giữa, người ta không thấy dấu hiệu của gánh nặng tuổi tác. Thay vào đó là sự điềm tĩnh, nhãn quan chiến thuật sắc bén và khả năng điều tiết nhịp độ trận đấu thượng thừa. Anh không chỉ chạy bằng đôi chân, mà còn chạy bằng bộ não thiên tài để bù đắp cho những hạn chế về thể lực trước dàn cầu thủ Ghana trẻ khỏe và giàu sức chiến đấu.

Modric tung hoành nơi tuyến giữa ở tuổi ngoài 40, khẳng định đẳng cấp "gừng càng già càng cay".

Những con số thống kê biết nói

Sự thống trị của Modric trong trận đấu này được thể hiện rõ nét qua các chỉ số chuyên môn. Anh là trung tâm trong mọi đợt lên bóng của đội bóng áo sọc ca-rô, khiến các tiền vệ Ghana hoàn toàn bất lực trong việc phong tỏa.

Thông số Giá trị Số lần chạm bóng 102 (Cao nhất sân) Đường chuyền chính xác 82 (Cao nhất sân) Cơ hội tạo ra (Key passes) 4 (Cao nhất sân) Kiến tạo 1

Không quá lời khi nói rằng Modric là linh hồn trong lối chơi của huấn luyện viên Zlatko Dalic. Bên cạnh những lão tướng như Ivan Perisic, Modric đóng vai trò điểm tựa để các cầu thủ trẻ như Petar Sucic – người ghi bàn mở tỷ số – có thể tự tin tỏa sáng.

Không cần phải nói thêm quá nhiều về Modric khi anh sở hữu những thông số vượt trội so với phần còn lại trên sân.

Bản lĩnh của Á quân thế giới

Trận đấu không hề dễ dàng cho Croatia. Ghana đã chơi một trận sòng phẳng và có bàn gỡ hòa do công của Derrick Luckassen, đẩy đội bóng châu Âu vào thế chân tường. Tuy nhiên, trong những thời điểm khó khăn nhất, bản lĩnh của đội bóng từng lọt vào chung kết World Cup 2018 đã lên tiếng đúng lúc.

Chiến thắng này giúp Croatia vượt qua chính Ghana để chiếm vị trí thứ hai bảng L, chính thức ghi tên mình vào vòng 16 đội. Trong khi đó, đại diện châu Phi phải ngậm ngùi rời giải ở vị trí thứ ba dù đã có những màn trình diễn không hề tệ.

Modric nhận được sự tôn trọng tuyệt đối từ đối thủ sau màn trình diễn đẳng cấp.

Với phong độ hiện tại của Modric, người hâm mộ Croatia hoàn toàn có quyền mơ về những kỳ tích tiếp theo. Câu chuyện về "số 10" huyền thoại vẫn chưa dừng lại, và mỗi phút anh hiện diện trên sân lúc này đều là một món quà đối với những tín đồ của túc cầu giáo.