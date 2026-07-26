Lumibricks mở rộng thế giới Cyberpunk Neoncity với bộ mô hình Cửa hàng Manga tích hợp LED Lumibricks chuẩn bị ra mắt bộ lắp ráp Cửa hàng Manga Nhật Bản gồm 1.699 chi tiết thuộc series Neon City, trang bị 12 đèn LED và cơ chế chia sẻ nguồn điện thông minh.

Lumibricks, thương hiệu chuyên sản xuất các bộ mô hình lắp ráp tích hợp hệ thống chiếu sáng, chuẩn bị bổ sung mẫu Cửa hàng Manga Nhật Bản vào bộ sưu tập Cyberpunk Neoncity. Mô hình mới sở hữu 1.699 mảnh ghép, được trang bị hệ thống LED độc đáo giúp tái hiện không gian đô thị tương lai đầy màu sắc.

The only picture of the new manga shop

Thiết kế chi tiết và giải pháp chiếu sáng liên hoàn

Mô hình Cửa hàng Manga (mã sản phẩm 17015-EU) được thiết kế theo cấu trúc mô-đun với hai tầng có thể tháo rời linh hoạt. Bộ sản phẩm đi kèm ba nhân vật minifigure đại diện cho các hình mẫu đặc trưng trong thế giới cyberpunk: một người sưu tầm manga, một hacker tài năng và một nhân viên văn phòng.

Điểm nhấn kỹ thuật của bộ lắp ráp nằm ở hệ thống 12 đèn LED được bố trí chiến lược. Các dải đèn này chiếu sáng máy bán hàng tự động, bảng hiệu quảng cáo hiệu ứng hologram, cửa kính mặt tiện và đèn đường. Về phương thức cấp nguồn, bộ sản phẩm hỗ trợ kết nối qua cổng USB-C bên cạnh tùy chọn sử dụng pin.

Đáng chú ý, Lumibricks trang bị cho dòng Neon City tính năng kết nối nguồn dạng dock (docking feature). Cơ chế này cho phép nhiều bộ mô hình kết nối vật lý và chia sẻ chung một nguồn điện duy nhất, giảm thiểu tối đa dây cáp phức tạp khi trưng bày cả đại cảnh đô thị.

Khả năng mở rộng hệ sinh thái và dự báo mức giá

Bộ Cửa hàng Manga được thiết kế để kết nối trực tiếp với các mô hình khác cùng hệ sinh thái Cyberpunk Neoncity, điển hình như bộ quán ăn Izakaya hoặc các sản phẩm sẽ ra mắt trong tương lai. Sự đồng bộ về cổng nguồn và phong cách kiến trúc giúp người chơi dễ dàng mở rộng thành phố neon theo ý thích.

Hiện tại, sản phẩm đã xuất hiện trên hệ thống Amazon với mã ASIN riêng nhưng chưa mở đặt hàng chính thức. Mặc dù Lumibricks chưa công bố giá bán cụ thể, việc so sánh với bộ Neon Tech Tower (2.227 chi tiết, giá 150 USD tại Mỹ) cho thấy bộ Manga Shop 1.699 chi tiết nhiều khả năng sẽ có mức giá mềm hơn đáng kể khi chính thức lên kệ.