Thời sự Lún, nứt cục bộ tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa là hiện tượng đã được dự báo Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 3 (Ban QLDA 3 - Chủ đầu tư), Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa xuất hiện hiện tượng lún, nứt cục bộ, làm gãy, vỡ đá lát nền đã được dự báo, không phản ánh chất lượng thi công không bảo đảm.

Hằng ngày, khu vực quảng trường có hàng trăm người dân đến vui chơi, giải trí

Ngày 9/8, Ban QLDA 3 đã có văn bản, cung cấp thông tin về hiện tượng lún, nứt cục bộ, làm gãy, vỡ đá lát nền tại Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa (phường Bắc Gia Nghĩa).

Theo chủ đầu tư, hiện tượng này chủ yếu liên quan đến quá trình cố kết của nền đất đắp có chiều cao lớn.

Dự án Quảng trường Trung tâm Gia Nghĩa được UBND tỉnh phê duyệt năm 2022. Khu vực vùng lõi quảng trường có diện tích khoảng 23.094 m², gồm hai khu vực có kết cấu khác nhau.

Do chiều cao khối đất đắp lớn, ngay từ giai đoạn thiết kế, quá trình cố kết và lún của nền đất đã được tính toán. Theo tính toán kỹ thuật, trong khoảng 15 năm, độ lún dự kiến từ 18 - 69 cm tùy vị trí. Trong 24 tháng đầu, độ lún lớn nhất dự kiến từ 12 - 33 cm.

Hiện nay, diện tích mặt sân bị lún, nứt cục bộ khoảng 700 m², tập trung gần khu vực tiếp giáp giữa phần công trình có kết cấu bê tông cốt thép và phần xây dựng trên nền đất đắp.

Theo Ban QLDA 3, mặt sân hiện vẫn bảo đảm công năng phục vụ các sự kiện và hoạt động của người dân

Ban QLDA 3 nhận định hiện tượng này phù hợp với đặc điểm lún cố kết không đồng đều của nền đất đắp. Tác động chủ yếu nằm ở lớp hoàn thiện bề mặt, gồm đá lát trên nền bê tông xi măng; chưa phải là dấu hiệu cho thấy kết cấu chịu lực chính của công trình mất an toàn. Mặt sân hiện vẫn bảo đảm công năng phục vụ các sự kiện và hoạt động của người dân.

Để hạn chế ảnh hưởng của lún, nứt, trong quá trình thiết kế và thi công, dự án đã điều chỉnh giải pháp theo hướng “mềm hóa” mặt sân bằng các dải đất trồng cỏ xen giữa các dải bê tông xi măng. Riêng khu vực lõi trung tâm khoảng 2.400 m² vẫn sử dụng đá lát trên nền bê tông xi măng để bảo đảm công năng.

Việc sửa chữa, thay thế đá lát và các hạng mục bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện trong thời gian bảo hành

Thời gian tới, Ban QLDA 3 sẽ tiếp tục phối hợp với tư vấn thiết kế và nhà thầu theo dõi diễn biến lún, đánh giá thực tế so với thông số thiết kế, đồng thời thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Việc sửa chữa, thay thế đá lát và các hạng mục bị ảnh hưởng sẽ được thực hiện trong thời gian bảo hành, sau khi nền đất đạt mức ổn định phù hợp, nhằm hạn chế phải sửa chữa nhiều lần và bảo đảm hiệu quả đầu tư của dự án.