Thông tin Luna Award Vietnam thiết kế kỷ niệm chương cao cấp, chuyên nghiệp Bạn đang tìm kiếm giải pháp vinh danh nhân sự hay đối tác một cách trang trọng? Luna Award Vietnam thiết kế kỷ niệm chương cao cấp, chuyên nghiệp đáp ứng nhu cầu quà tặng tinh xảo của bạn. Chúng tôi thấu hiểu giá trị của sự ghi nhận, vì vậy mỗi sản phẩm đều được chăm chút tỉ mỉ từ khâu ý tưởng đến thành phẩm.

Những tiêu chuẩn nào tạo nên giá trị kỷ niệm chương cao cấp tại Luna Award Vietnam?

Chúng tôi áp dụng các tiêu chuẩn kiểm soát chất lượng từ vật liệu đầu vào đến độ hoàn thiện bề mặt sản phẩm.

Lựa chọn chất liệu pha lê K9 và hợp kim cao cấp

Vật liệu kỷ niệm chương cao cấp loại K9 sở hữu độ tinh khiết cùng khả năng tán sắc rực rỡ dưới ánh sáng.

Sự kết hợp giữa pha lê và hợp kim tạo nên cấu trúc vững chãi, mang lại cảm giác chắc chắn khi cầm nắm.

Tính cá nhân hóa và đồng bộ logo thương hiệu

Việc sử dụng các mẫu cúp vinh danh được thiết kế riêng giúp doanh nghiệp đồng bộ nhận diện thương hiệu hiệu quả. Chúng tôi hỗ trợ điều chỉnh bố cục nội dung để làm nổi bật logo và thông điệp mà tổ chức muốn truyền tải.

Kỹ thuật chế tác tinh xảo từ đội ngũ thợ lành nghề

Mỗi chi tiết góc cạnh đều được mài giũa cẩn thận bởi những người thợ giàu kinh nghiệm tại xưởng. Sự tỉ mỉ trong khâu hoàn thiện giúp sản phẩm có độ bóng loáng, không bị trầy xước hay lỗi bề mặt khi đến tay khách hàng.

Các dòng sản phẩm kỷ niệm chương nổi bật tại Luna Award Vietnam gồm những gì?

Sản phẩm của chúng tôi rất đa dạng, đáp ứng hầu hết các nhu cầu từ sự kiện doanh nghiệp đến giải đấu thể thao.

Thiết kế kỷ niệm chương vinh danh doanh nghiệp và đối tác

Các mẫu bảng vinh danh gỗ đồng thường xuyên được lựa chọn cho lễ kỷ niệm thành lập hay tri ân khách hàng thân thiết.

Sản phẩm mang phong cách cổ điển xen lẫn hiện đại, tạo nên dấu ấn sâu sắc cho người nhận thưởng.

Mẫu kỷ niệm chương cho các giải đấu thể thao

Dòng cúp golf là lựa chọn phổ biến cho các câu lạc bộ nhờ kiểu dáng khỏe khoắn nhưng vẫn giữ được nét tinh tế. Chúng tôi cung cấp nhiều mẫu mã từ hình khối đơn giản đến các biểu tượng đặc thù ngành thể thao.

Quà tặng vinh danh cho lĩnh vực giáo dục và nghệ thuật

Sản phẩm dành cho ngành giáo dục chú trọng vào sự trang nhã, thường dùng để khen thưởng sinh viên hoặc tri ân thầy cô. Những khối pha lê trong suốt tượng trưng cho tri thức và sự chân thành của các thế hệ học trò.

Thông số kỹ thuật và các lựa chọn dịch vụ tại Luna Award Vietnam là gì?

Chúng tôi cung cấp các thông số chi tiết để khách hàng dễ dàng lựa chọn sản phẩm phù hợp với quy mô sự kiện.

Thông số chi tiết Các lựa chọn dịch vụ tại Luna Award Vietnam Chất liệu chính Pha lê K9, Hợp kim mạ vàng/bạc, Gỗ tự nhiên, Đồng tấm Kích thước phổ biến Cao từ 15cm đến 30cm (Có thể tùy chỉnh theo yêu cầu) Công nghệ in khắc Khắc Laser 2D/3D, In UV cường độ cao, Ăn mòn kim loại Hình dáng thiết kế Cánh buồm, Ngôi sao, Ngọn lửa, Hình tròn, Hình khối đặc biệt Phụ kiện đi kèm Hộp xi đỏ hoặc xanh lót lụa vàng, túi giấy cao cấp Vị trí sản xuất Xưởng sản xuất trực tiếp tại Hà Nội và TP.HCM

Kích thước và hình dáng đa dạng theo yêu cầu

Khách hàng có thể lựa chọn chiều cao và độ dày của khối pha lê sao cho cân đối với không gian trưng bày. Chúng tôi hỗ trợ cắt ghép hình khối theo yêu cầu riêng biệt để tạo ra sự khác biệt cho mỗi sự kiện.

Công nghệ in khắc nội dung lên bề mặt sản phẩm

Sử dụng máy khắc laser tiên tiến giúp nội dung hiển thị sắc nét và không bao giờ phai mờ theo thời gian. Ngoài ra, công nghệ in UV cho phép thể hiện màu sắc logo chính xác, mang lại vẻ ngoài sinh động và cuốn hút.

Phụ kiện đi kèm và quy cách đóng gói sản phẩm

Mỗi chiếc kỷ niệm chương đều được đặt trong hộp xi lót lụa sang trọng, đảm bảo an toàn tuyệt đối khi vận chuyển. Quy cách đóng gói này không chỉ bảo vệ sản phẩm mà còn gia tăng giá trị quà tặng khi trao trao giải.

Liên hệ Luna Award Vietnam đặt thiết kế kỷ niệm chương

Luna Award Vietnam mang đến giải pháp quà tặng vinh danh tinh tế cho mọi doanh nghiệp.

Chúng tôi tự hào với quy trình chế tác hiện đại, đội ngũ nhân viên tận tâm và chất lượng sản phẩm bền đẹp theo thời gian. Mọi chi tiết đều được chăm chút để phản ánh sự trân trọng và nâng tầm giá trị thương hiệu trong mắt đối tác.

Liên hệ ngay để đặt làm kỷ niệm chương chất lượng và mẫu mã đẹp.

Thông Tin Liên Hệ:

CÔNG TY TNHH Luna Award Vietnam VIET NAM

- Miền Bắc: Thôn 1, xã Hòa Lạc, TP Hà Nội

- Miền Nam: T15, Phường An Phú Đông, TP. Hồ Chí Minh

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