Tin mới

    Lưu ý khi sử dụng lao động là người giúp việc

    17/07/2026 21:45

    Không trả tiền tàu xe khi người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú có thể bị phạt cảnh cáo là một trong những lưu ý khi sử dụng lao động là người giúp việc.

    Chính phủ vừa ban hành Nghị định 283/2026/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, có hiệu lực từ ngày 10/9/2026. Tại Nghị định, Chính phủ đã quy định các mức phạt, hành vi vi phạm về sử dụng lao động là người giúp việc gia đình. Cụ thể:

    Các hành vi vi phạm bị phạt cảnh cáo khi sử dụng lao động là người giúp việc

    1. Phạt cảnh cáo đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

    a) Không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình;

    b) Không trả tiền tàu xe đi đường khi lao động là người giúp việc gia đình thôi việc về nơi cư trú, trừ trường hợp lao động là người giúp việc gia đình chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn.

    Chi tiết MỨC PHẠT, HÀNH VI VI PHẠM khi sử dụng lao động là người giúp việc

    2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

    a) Không thông báo cho Ủy ban nhân dân xã, phường, đặc khu việc sử dụng lao động hoặc chẩm dứt việc sử dụng lao động là người giúp việc gia đình theo quy định;

    b) Đã bị xử phạt cảnh cáo đối với các hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này nhưng lại tiếp tục vi phạm.

    3. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có một trong các hành vi sau đây:

    a) Giữ giấy tờ tùy thân của lao động là người giúp việc gia đình;

    b) Không trả cho lao động là người giúp việc gia đình khoản tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật để người lao động chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

    4. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 75.000.000 đồng đối với người sử dụng lao động có hành vi ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động, hoặc dùng vũ lực đối với người lao động là người giúp việc gia đình nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

    5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

    a) Buộc người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản với lao động là người giúp việc gia đình khi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

    b) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền tàu xe đi đường cho lao động là người giúp việc gia đình đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

    c) Buộc người sử dụng lao động trả lại giấy tờ tùy thân cho lao động là người giúp việc gia đình đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

    d) Buộc người sử dụng lao động trả đủ tiền bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho lao động là người giúp việc gia đình khi vì phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này./.

    Theo xaydungchinhsach.chinhphu.vn
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/luu-y-khi-su-dung-lao-dong-la-nguoi-giup-viec-119260717185559961.htm
    Copy Link
    https://xaydungchinhsach.chinhphu.vn/luu-y-khi-su-dung-lao-dong-la-nguoi-giup-viec-119260717185559961.htm

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Chính sách
      Lưu ý khi sử dụng lao động là người giúp việc
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO