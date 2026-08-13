Lý do Arsenal bằng mọi giá phải giữ Martin Zubimendi trước sự chèo kéo từ Real Madrid Martin Zubimendi là quân bài không thể thay thế của HLV Mikel Arteta tại Arsenal nhờ khả năng phòng ngự và điều tiết lối chơi xuất sắc trong mùa giải vừa qua.

Martin Zubimendi đang trở thành mục tiêu hàng đầu của Real Madrid khi đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha, dưới sự dẫn dắt của HLV Jose Mourinho, tìm kiếm sự nâng cấp toàn diện cho tuyến giữa. Dù nhận được lời đề nghị hấp dẫn, Arsenal tuyệt đối không thể ngồi vào bàn đàm phán bởi tiền vệ sinh năm 1999 chính là chiếc mỏ neo không thể thay thế trong hệ thống vận hành của HLV Mikel Arteta.

Arsenal cần giữ Zubimendi trước sự quan tâm từ Real Madrid.

Sự bền bỉ và tính ổn định kinh ngạc

Trong chiến dịch xưng vương tại Ngoại hạng Anh của Arsenal, Zubimendi là cái tên duy nhất góp mặt ở toàn bộ 38 vòng đấu. Với tổng cộng 4.298 phút thi đấu trên mọi đấu trường, cựu tiền vệ Real Sociedad chỉ xếp sau thủ môn David Raya và tiền vệ Declan Rice về thời lượng hiện diện trên sân. Sự ổn định cùng thể trạng tuyệt vời giúp anh trở thành điểm tựa đáng tin cậy nhất của đội bóng.

Thống kê phòng ngự vượt trội và khả năng tranh chấp

Không sở hữu phong cách chơi bóng rực rỡ hay kỹ thuật phô trương, Zubimendi vẫn khẳng định giá trị qua những con số thống kê ấn tượng. Tiền vệ người Tây Ban Nha thực hiện 68 pha tắc bóng thành công cùng 39 lần đánh chặn, qua đó đứng thứ 7 trong danh sách các tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất giải đấu về khả năng đọc tình huống.

Dù không có lợi thế lớn về chiều cao, ngôi sao của Pháo thủ lại chứng tỏ sự áp đảo ở không trung. Anh có 65 lần chiến thắng trong các pha tranh chấp trên không với tỷ lệ thành công 66,33% - thông số cao thứ ba trong số các tiền vệ trung tâm tại Ngoại hạng Anh, đóng vai trò như một bức tường phòng ngự vững chắc ngay trước vòng cấm.

Zubimendi có khả năng hỗ trợ phòng ngự ấn tượng.

Bánh răng không thể thay thế trong bộ máy của Mikel Arteta

Bên cạnh nhiệm vụ đánh chặn, khả năng luân chuyển bóng của Zubimendi là yếu tố then chốt giúp Arsenal duy trì tỷ lệ kiểm soát bóng trung bình 56,16%. Cầu thủ người Tây Ban Nha đã hoàn tất 1.684 đường chuyền chính xác, đồng thời đứng thứ hai tại câu lạc bộ ở chỉ số chuyền bóng vào 1/3 sân đối phương. Sự kết hợp giữa anh và Declan Rice tạo thành trục dọc lý tưởng, giải phóng tiền vệ người Anh dâng cao tấn công hiệu quả hơn.

Sự khao khát từ Real Madrid hoàn toàn có lý do khi HLV Jose Mourinho sẵn sàng để Eduardo Camavinga ra đi và tìm kiếm đối tác chia lửa cho Aurelien Tchouameni. Chỉ số 2,3 lần giải vây mỗi 90 phút của Zubimendi vượt trội so với dàn tiền vệ hiện tại ở Bernabeu như Jude Bellingham hay Federico Valverde. Việc để mất tiền vệ 25 tuổi vào tay đối thủ trực tiếp tại Champions League sẽ là bước lùi lớn với Arsenal trên hành trình chinh phục đỉnh cao châu Âu.