Lý do Chelsea nên chi 40 triệu bảng chiêu mộ Djed Spence củng cố hàng thủ cho Xabi Alonso Cựu danh thủ Andy Townsend lên tiếng khuyên Chelsea nên chi 40 triệu bảng mua Djed Spence từ Spurs nhằm gia tăng chiều sâu lực lượng cho HLV Xabi Alonso.

Hành lang biên của Chelsea đang đứng trước bài toán nhân sự cấp thiết sau khi chia tay Marc Cucurella. Trong bối cảnh tân HLV Xabi Alonso cần hoàn thiện quân bài phòng ngự cho mục tiêu dài hạn, cựu danh thủ Andy Townsend đã đưa ra góc nhìn chuyên môn đáng chú ý: The Blues nên duyệt chi khoảng 40 triệu bảng để sở hữu hậu vệ đa năng Djed Spence từ Tottenham Hotspur.

Mức giá 40 triệu bảng cho Spence được đánh giá là tương đối mềm. Ảnh: Getty.

Giải bài toán nhân sự hành lang biên tại Stamford Bridge

Sau khi Marc Cucurella gia nhập Real Madrid với bản hợp đồng trị giá hơn 60 triệu bảng, tuyến sau của Chelsea lập tức rơi vào trạng thái thiếu hụt phương án xoay tua chất lượng. Mặc dù Malo Gusto vẫn đảm nhận tốt vai trò chuyên môn, khối lượng thi đấu dồn dập đòi hỏi ban lãnh đạo đội bóng phải bổ sung một phương án dự phòng đẳng cấp.

Djed Spence, hậu vệ 26 tuổi vừa trải qua màn trình diễn ấn tượng trong màu áo tuyển Anh tại World Cup, hiện được định giá từ 35 đến 40 triệu bảng. Sự linh hoạt khi có thể thi đấu tốt ở cả hai cánh khiến anh trở thành mảnh ghép lý tưởng cho sơ đồ vận hành của HLV Xabi Alonso.

Đánh giá về tính hợp lý của thương vụ, Townsend nhận định: "Nếu Cucurella chuyển tới Real Madrid với giá hơn 60 triệu bảng, tôi nghĩ Djed Spence ở mức khoảng 40 triệu bảng sẽ là thương vụ chiêu mộ hợp lý. Điều đó hoàn toàn không gây tổn hại gì khi họ sở hữu một cầu thủ vẫn đang khao khát tiến bộ và luôn muốn bản thân tốt hơn."

Bên cạnh đó, vị thế của Spence tại Tottenham Hotspur cũng tạo điều kiện thuận lợi cho Chelsea. Dưới sự dẫn dắt của HLV Roberto De Zerbi, vị trí hậu vệ trái của Spurs là cuộc cạnh tranh khốc liệt giữa Destiny Udogie và Andy Robertson, trong khi cánh đối diện mặc định thuộc về Pedro Porro. Việc Tottenham không thi đấu tại cúp châu Âu khiến thời lượng ra sân của Spence bị thu hẹp đáng kể. Mặc dù đại diện của cầu thủ này đã chủ động liên hệ với Liverpool và Manchester United, chưa có đề xuất chính thức nào được đưa ra, mở ra cơ hội lớn cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Những mảnh ghép mới và sự hoài nghi nơi khung gỗ

Trong kỳ chuyển nhượng này, Chelsea đã thể hiện mức độ đầu tư rất lớn để làm mới đội hình theo yêu cầu của HLV Xabi Alonso. Đáng chú ý nhất là thương vụ kỷ lục Vương quốc Anh mang tên Morgan Rogers, cùng các tân binh chất lượng như Maxence Lacroix, Marco Palestra, Jordan Henderson và Danny Welbeck.

Alonso cần phải làm nhiều việc để cải thiện đội hình Chelsea. Ảnh: Getty.

Tuy nhiên, hệ thống phòng ngự của The Blues vẫn để lại dấu hỏi lớn ở vị trí gác đền. Đội bóng quyết định tiếp tục đặt niềm tin vào Robert Sanchez sau khi để Filip Jorgensen chuyển sang Strasbourg theo dạng cho mượn và rút lui khỏi thương vụ Diogo Costa của Porto. Lựa chọn này nhận về không ít sự nghi ngại từ giới chuyên môn.

Nhận xét về vị trí thủ môn của Chelsea, Townsend thẳng thắn cho biết: "Tôi nghĩ nếu Chelsea muốn vô địch Ngoại hạng Anh, họ sẽ phải nâng cấp vị trí này. Sanchez sở hữu mọi tố chất cần thiết của một thủ môn hàng đầu, nhưng chính sự thiếu tập trung trong thi đấu lại khiến mọi người phải bàn tán thay vì nhớ đến những cú cứu thua xuất sắc của cậu ấy."

Nhìn chung, bài toán gia cố hàng thủ của HLV Xabi Alonso đòi hỏi sự nâng cấp mang tính toàn diện. Việc đầu tư vào một hậu vệ giàu thể lực, sở hữu khả năng tác chiến độc lập và tràn đầy khao khát như Djed Spence sẽ đem lại phương án san sẻ áp lực cần thiết cho tuyến dưới của Chelsea.