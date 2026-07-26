Lý do người dùng nên chọn iPhone 17 ở thời điểm hiện tại thay vì chờ đợi iPhone 18 Sở hữu iPhone 17 ngay lúc này giúp tối ưu chi phí, tránh đợt tăng giá linh kiện trên iPhone 18 và giữ được giá trị thu mua tối đa cho thiết bị cũ.

Nhiều chuyên trang công nghệ uy tín như MacRumors đưa ra lời khuyên người dùng nên chọn mua iPhone 17 tiêu chuẩn ở thời điểm hiện tại thay vì tiếp tục chờ đợi thế hệ iPhone 18. Đây được xem là giải pháp tối ưu giúp người dùng vừa tiết kiệm chi phí, vừa sở hữu thiết bị đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sử dụng.

Áp lực chi phí và nguy cơ cắt giảm thông số trên thế hệ mới

Một trong những lý do lớn nhất nằm ở bài toán tài chính. Theo các nhà phân tích, dòng iPhone 18 Pro dự kiến sẽ tăng giá đáng kể do chi phí bộ nhớ và linh kiện đầu vào đắt đỏ. Đáng chú ý, để kiểm soát mức giá bán lẻ, các phiên bản tiêu chuẩn của thế hệ iPhone 18 có nguy cơ bị cắt giảm một số thông số kỹ thuật về màn hình hoặc chip xử lý.

Trái ngược với điều đó, iPhone 17 hiện sở hữu mức giá khá dễ tiếp cận. Thiết bị mang lại cấu hình mượt mà, hiệu năng ổn định và giá trị sử dụng cao so với chi phí mà người dùng cần bỏ ra.

Tối ưu thời gian chờ đợi và giữ giá trị cho thiết bị cũ

Bên cạnh yếu tố giá cả, thời gian chờ đợi cũng là vấn đề đáng cân nhắc. Do thay đổi trong chiến lược phân đoạn sản phẩm của Apple, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn nhiều khả năng phải đến tận mùa xuân năm sau mới chính thức xuất hiện. Ngoài ra, những tin đồn về các cải tiến mang tính đột phá trên thế hệ mới vẫn chưa có gì đảm bảo chắc chắn sẽ trở thành hiện thực.

Hơn nữa, việc quyết định nâng cấp sớm còn mang lại lợi ích lớn về mặt kinh tế khi thu cũ đổi mới. Càng gần mốc ra mắt sản phẩm mới, giá trị thu mua của các dòng máy đời cũ trên thị trường càng sụt giảm mạnh. Việc chuyển sang iPhone 17 ở thời điểm này sẽ giúp người dùng tận dụng tối đa giá trị của thiết bị hiện tại, tránh biến động giá và đáp ứng ngay công việc lẫn giải trí một cách hiệu quả.