Mã độc Android mới chiếm quyền điều khiển và rút sạch tiền khi áp thẻ ngân hàng vào điện thoại Các chuyên gia an ninh mạng vừa phát hiện chiến dịch tấn công mới trên Android, kết hợp mã độc SpyNote và WindRelay để đánh cắp dữ liệu thẻ ngân hàng qua NFC.

Một chiến dịch tấn công công nghệ cao vừa bị phát hiện trên hệ điều hành Android, sử dụng phương thức kết hợp hai loại mã độc nguy hiểm để thu thập dữ liệu thẻ và rút tiền tài khoản của nạn nhân thông qua công nghệ giao tiếp trường gần (NFC).

Kịch bản mạo danh tinh vi kết hợp cá nhân hóa tệp APK

Theo cảnh báo từ chuyên trang an ninh mạng The Hacker News, thủ đoạn của kẻ gian thường bắt đầu bằng các cuộc gọi hoặc tin nhắn mạo danh nhân viên ngân hàng. Đối tượng sẽ đưa ra các lý do như xử lý sự cố kỹ thuật, xác minh danh tính hoặc nâng cấp tính năng bảo vệ thẻ nhằm thao túng tâm lý nạn nhân.

Khi người dùng cắn câu, kẻ gian gửi một đường link yêu cầu tải tệp cài đặt ứng dụng (APK) nằm ngoài cửa hàng chính thức Google Play. Đáng chú ý, các tệp APK này đã được kẻ gian cá nhân hóa bằng cách đặt tên trùng khớp hoàn toàn với tên của nạn nhân. Việc sử dụng chính xác thông tin cá nhân thu thập từ trước khiến người dùng dễ dàng tin tưởng đây là ứng dụng do ngân hàng phát hành.

Cơ chế hoạt động của bộ đôi mã độc SpyNote và WindRelay

Ngay sau khi tệp APK độc hại được cài đặt thành công trên điện thoại Android, hệ thống sẽ đồng thời kích hoạt bộ đôi mã độc nguy hiểm gồm:

SpyNote: Đảm nhận nhiệm vụ chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa. Mã độc này có khả năng tự động thực hiện thao tác và âm thầm cài đặt thêm các phần mềm độc hại khác mà không cần người dùng bật tính năng chia sẻ màn hình.

Đảm nhận nhiệm vụ chiếm quyền điều khiển thiết bị từ xa. Mã độc này có khả năng tự động thực hiện thao tác và âm thầm cài đặt thêm các phần mềm độc hại khác mà không cần người dùng bật tính năng chia sẻ màn hình. WindRelay: Đảm nhận vai trò kích hoạt tính năng đọc dữ liệu từ xa thông qua kết nối NFC trên điện thoại.

Bên cạnh đó, kẻ gian sẽ hướng dẫn nạn nhân áp thẻ ngân hàng vật lý vào mặt lưng điện thoại với lý do thực hiện 'xác minh thông tin'. Khi thẻ tiếp xúc với vùng đọc NFC, mã độc WindRelay ngay lập tức quét toàn bộ dữ liệu chip thẻ và truyền trực tiếp về thiết bị giả lập của tin tặc ở một vị trí khác. Từ dữ liệu truyền về theo thời gian thực, kẻ gian có thể dễ dàng thực hiện các giao dịch thanh toán hoặc rút tiền trực tiếp.

Cảnh báo rủi ro và các nguyên tắc bảo mật tối cần thiết

Theo các chuyên gia an ninh mạng từ tổ chức Group-IB, ngoài nguy cơ bị rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng, nạn nhân còn đối mặt với rủi ro lớn hơn. Kẻ gian có thể lợi dụng quyền kiểm soát thiết bị để tự động đăng ký các khoản vay gian lận đứng tên nạn nhân trên các ứng dụng tài chính.

Để chủ động bảo vệ tài sản, người dùng thiết bị Android cần tuân thủ nghiêm ngặt các khuyến cáo an toàn sau: