Thông tin MacBook Air vs MacBook Pro: Bật mí cách chọn lựa cấu hình phù hợp MacBook Air vs MacBook Pro là hai dòng laptop Apple đáp ứng những nhu cầu sử dụng khác nhau, từ học tập, văn phòng đến sáng tạo nội dung chuyên nghiệp. Nếu đang phân vân giữa hai lựa chọn này, bài viết sẽ giúp bạn so sánh các điểm khác biệt quan trọng để chọn cấu hình phù hợp, tối ưu cả hiệu năng lẫn chi phí.

MacBook Air và MacBook Pro khác nhau thế nào về cấu hình?

Apple trang bị chip Apple Silicon cho cả hai dòng máy, tuy nhiên MacBook Pro có nhiều tùy chọn chip hiệu năng cao hơn. Đây là điểm tạo nên khác biệt đáng kể giữa MacBook Air và MacBook Pro về hiệu năng.

Hiệu năng CPU

Với MacBook Air M4, Apple đã đưa hiệu năng của dòng máy mỏng nhẹ lên một tầm mới. Trong bài test Geekbench 6, MacBook Air M4 đạt khoảng 3.668 điểm đơn nhân và 14.826 điểm đa nhân. Đây là con số đủ sức đáp ứng nhanh các công việc như mở nhiều ứng dụng, xử lý tài liệu, lập trình, chỉnh sửa ảnh hay dựng video cơ bản.

Dòng MacBook Air đáp ứng nhu cầu cơ bản

Tuy nhiên, khi chuyển sang các công việc cần sử dụng CPU và GPU liên tục, MacBook Pro phát huy lợi thế rõ rệt. Hệ thống quạt tản nhiệt giúp chip hạn chế tình trạng giảm hiệu suất do nhiệt. MacBook Air 15 inch M2 sau 18 lần benchmark liên tục chỉ còn giữ khoảng 85% hiệu suất so với điểm ban đầu, trong khi nhiệt độ CPU có lúc chạm ngưỡng 101°C.

Khả năng chơi game

Khi so sánh MacBook Air và MacBook Pro, hiệu suất GPU chip M4 của dòng Air đủ để đáp ứng các trò chơi được tối ưu tốt cho macOS. Với những game nhẹ hoặc không yêu cầu đồ họa quá cao, máy có thể chơi ổn định.

MacBook Pro có lợi thế nhờ hệ thống tản nhiệt chủ động và GPU mạnh hơn ở các phiên bản M4 Pro, M4 Max. Máy có thể chơi Resident Evil Village ở khoảng 80 FPS với độ phân giải Full HD, tăng khoảng 25% so với thế hệ M3. Kết quả này cho thấy MacBook Pro có thể đáp ứng tốt các tựa game 3D trên macOS.

Giá bán giữa MacBook Air và MacBook Pro

MacBook Air nằm trong khoảng 26–36 triệu đồng, trong khi MacBook Pro có thể bắt đầu từ khoảng 39 triệu đồng và vượt 110 triệu đồng tùy chip, RAM, SSD và kích thước màn hình. Như vậy, khoảng cách giữa hai dòng có thể từ hơn 10 triệu đồng và tăng rất mạnh khi chuyển sang các cấu hình M4 Pro hoặc M4 Max.

Giá hai dòng có sự chênh lệch

Nếu chỉ cần máy để học tập, làm việc văn phòng, lập trình, chỉnh sửa ảnh, khoản tiền chênh lệch này có thể được dùng để nâng RAM hoặc SSD cho MacBook Air. Đây thường là cách phân bổ ngân sách hợp lý hơn.

Chọn cấu hình MacBook theo từng nhu cầu sử dụng

Sau khi xác định sự khác nhau giữa MacBook Air vs MacBook Pro, người dùng nên chuyển sang lựa chọn cấu hình dựa trên công việc thực tế. Đây là cách đơn giản để chọn mua máy phù hợp:

Học tập, văn phòng và nhu cầu cơ bản: MacBook Air là lựa chọn phù hợp với cấu hình RAM từ 16GB. Dung lượng SSD nên chọn 256GB hoặc 512GB tùy nhu cầu lưu trữ.

MacBook Air là lựa chọn phù hợp với cấu hình RAM từ 16GB. Dung lượng SSD nên chọn 256GB hoặc 512GB tùy nhu cầu lưu trữ. Lập trình, thiết kế và chỉnh sửa ảnh: Người dùng thường xuyên làm việc với Photoshop, Lightroom, Figma thì nên ưu tiên MacBook Pro với RAM từ 16GB. Nếu dự án lớn, chạy nhiều phần mềm đồng thời hoặc cần không gian lưu trữ rộng, SSD 512GB sẽ thuận tiện hơn.

Người dùng thường xuyên làm việc với Photoshop, Lightroom, Figma thì nên ưu tiên MacBook Pro với RAM từ 16GB. Nếu dự án lớn, chạy nhiều phần mềm đồng thời hoặc cần không gian lưu trữ rộng, SSD 512GB sẽ thuận tiện hơn. Dựng video và công việc chuyên nghiệp: Các tác vụ như dựng phim 4K, chỉnh màu, xử lý đồ họa 3D hay biên tập âm thanh cần nhiều tài nguyên nên ưu tiên chip Pro hoặc Max, RAM từ 24GB và SSD 512GB trở lên.

Dòng MacBook Pro xử lý vượt trội

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Hy vọng những thông tin trên đã giúp hiểu rõ hơn về MacBook Air vs MacBook Pro và dễ dàng lựa chọn cấu hình phù hợp với nhu cầu sử dụng. Trước khi quyết định, bạn nên tham khảo thêm các bài đánh giá và so sánh thực tế để có góc nhìn đầy đủ, từ đó đưa ra lựa chọn phù hợp với ngân sách.