MacBook Neo tân trang chính thức lên kệ: Giải mã mức giá và chất lượng từ Apple Apple vừa bổ sung MacBook Neo vào danh mục hàng tân trang (refurbished) với giá từ 599 USD. Tuy nhiên, mức tiết kiệm thực tế đang gây ra nhiều tranh luận so với giá thị trường.

Chỉ một ngày sau khi điều chỉnh tăng giá hàng loạt dòng máy Mac, Apple đã chính thức đưa mẫu MacBook Neo hàng tân trang (refurbished) lên cửa hàng trực tuyến. Đây là dòng laptop có mức giá dễ tiếp cận nhất của hãng, vừa ra mắt vào tháng 3 năm nay. Tuy nhiên, việc lựa chọn phiên bản tân trang chính hãng vào thời điểm này đang khiến nhiều người dùng phải cân nhắc kỹ lưỡng do những biến động về biểu giá niêm yết.

Phép toán kinh tế: Tiết kiệm thực tế hay chỉ là con số?

Từ ngày 25/6, Apple áp dụng biểu giá mới cho hầu hết các dòng Mac. Cụ thể, MacBook Neo phiên bản tiêu chuẩn (8GB RAM, 256GB SSD) tăng thêm 100 USD, lên mức 699 USD (khoảng 18,45 triệu đồng). Phiên bản 512GB SSD tích hợp Touch ID cũng tăng lên 799 USD (khoảng 21,09 triệu đồng).

Ngay sau đó, phương án hàng tân trang được tung ra với mức giá thấp hơn. Dưới đây là bảng so sánh chi tiết các mức giá hiện tại:

Phiên bản Giá niêm yết mới (Máy mới) Giá hàng tân trang (Refurbished) Mức chênh lệch MacBook Neo 256GB SSD 699 USD 599 USD Tiết kiệm 100 USD MacBook Neo 512GB SSD 799 USD 679 USD Tiết kiệm 120 USD

Mặc dù Apple quảng cáo khách hàng có thể tiết kiệm tới 120 USD, nhưng nếu so với giá niêm yết cũ trước thời điểm tăng giá, con số thực tế người dùng tiết kiệm được chỉ khoảng 20 USD. Đáng chú ý hơn, khảo sát trên các sàn thương mại điện tử như Amazon, một chiếc MacBook Neo mới hoàn toàn đang được bán với giá chỉ 589 USD (khoảng 15,55 triệu đồng), rẻ hơn cả hàng tân trang do chính Apple phân phối.

Quy trình tân trang của Apple: Đảm bảo chất lượng như máy mới?

Đối với những người ưu tiên sự an tâm về kỹ thuật, sản phẩm refurbished của Apple vẫn có những giá trị riêng. Đây thực chất là các thiết bị đã được khách hàng mua rồi trả lại hoặc đổi trả trong thời gian ngắn. Trước khi quay trở lại kệ hàng, Apple thực hiện quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt:

Kiểm tra phần cứng: Toàn bộ linh kiện được rà soát để đảm bảo khả năng vận hành ổn định.

Toàn bộ linh kiện được rà soát để đảm bảo khả năng vận hành ổn định. Thay thế linh kiện: Hãng sẵn sàng thay pin mới hoặc các bộ phận khác nếu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng.

Hãng sẵn sàng thay pin mới hoặc các bộ phận khác nếu không đáp ứng đủ tiêu chuẩn chất lượng. Vệ sinh và khôi phục: Thiết bị được vệ sinh kỹ lưỡng và khôi phục phần mềm về trạng thái xuất xưởng.

Thiết bị được vệ sinh kỹ lưỡng và khôi phục phần mềm về trạng thái xuất xưởng. Chế độ hậu mãi: Người mua vẫn được hưởng trọn vẹn chế độ bảo hành một năm và có thể mua thêm gói bảo hiểm AppleCare tương tự máy mới.

Điểm khác biệt lớn nhất để nhận diện là máy sẽ được đóng gói trong một chiếc hộp màu trắng tối giản, thay vì hộp có in hình ảnh sản phẩm rực rỡ như thông thường. Nhìn chung, máy refurbished từ Apple Store sẽ trở thành giải pháp tối ưu ngân sách chỉ khi các đại lý bán lẻ đồng loạt tăng giá theo biểu giá mới của hãng trong thời gian tới.