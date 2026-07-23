Maccabi Tel Aviv thắng đậm Sheriff, chủ nhà nhận thất bại nặng nề Maccabi Tel Aviv đánh bại Sheriff 0-5 tại Sheriff Stadium, Tiraspol, trong trận đấu UEFA Europa League; đội khách giành chiến thắng thuyết phục, còn Sheriff khép lại trận đấu với thất bại nặng nề trên sân nhà.

Sheriff 0 - 5 Maccabi Tel Aviv Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Sheriff tiếp đón Maccabi Tel Aviv.

5' Sayed Abu Farkhi mở tỷ số cho Maccabi Tel Aviv Phút 5', Sayed Abu Farkhi lập công sau đường kiến tạo của Ido Shahar, đưa Maccabi Tel Aviv vượt lên dẫn trước Sheriff 0-1. Đội khách có khởi đầu đầy thuận lợi.

12' Maccabi Tel Aviv kiểm soát thế trận Sau 12 phút, Maccabi Tel Aviv đang dẫn 0-1 và chiếm ưu thế rõ rệt với thời lượng cầm bóng 26-74. Sheriff chịu sức ép khi lép vế cả ở số pha dứt điểm, 2-5, trong thế trận Maccabi Tel Aviv chủ động kiểm soát.

17' Baye Assane Ciss nhận thẻ vàng Phút 17', Baye Assane Ciss nhận thẻ vàng, trong thời điểm Sheriff đang bị dẫn trước.

24' Maccabi Tel Aviv kiểm soát thế trận Phút 24', Maccabi Tel Aviv đang dẫn 0-1 và kiểm soát thế trận với tỷ lệ cầm bóng 28 - 72. Sheriff chịu sức ép khi mới dứt điểm 2 - 6, trong khi đội khách vẫn duy trì nhịp tấn công chủ động.

29' Dor Peretz nhân đôi cách biệt cho Maccabi Tel Aviv Phút 29, Dor Peretz lập công, giúp Maccabi Tel Aviv nhân đôi cách biệt và dẫn Sheriff 0-2. Đội khách đang tận dụng tốt thế trận lấn lướt để gia tăng sức ép.

36' Maccabi Tel Aviv áp đảo trước Sheriff Phút 36, Maccabi Tel Aviv đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 29 - 71 và dẫn Sheriff 0-2. Đội khách cũng vượt trội về dứt điểm 2 - 8, trong đó số pha trúng đích là 1 - 4, khiến Sheriff chủ yếu phải chống đỡ.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' Bourama Fomba vào sân thay Baye Assane Ciss Phút 46', Bourama Fomba được tung vào sân thay Baye Assane Ciss. Sheriff điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Maccabi Tel Aviv dẫn 0-2.

46' Vladimir Fratea vào sân đầu hiệp hai Phút 46', Vladimir Fratea vào sân thay Sapata. Sheriff thực hiện điều chỉnh khi đang bị Maccabi Tel Aviv dẫn 0-2.

48' Sagiv Jehezkel nhận thẻ vàng Phút 48', Sagiv Jehezkel nhận thẻ vàng. Maccabi Tel Aviv vẫn nắm lợi thế lớn khi đang dẫn Sheriff 0-2.

48' Maccabi Tel Aviv áp đảo sau giờ nghỉ Phút 48, Maccabi Tel Aviv tiếp tục kiểm soát thế trận với thời lượng cầm bóng 34 - 66 và vượt trội về dứt điểm 2 - 9. Sheriff đang phải lùi sâu chống đỡ, khi đối thủ cũng có ưu thế rõ ở những cú sút trúng đích 1 - 4.

53' Maccabi Tel Aviv nới rộng cách biệt 0-3 Phút 53, Sagiv Jehezkel lập công, giúp Maccabi Tel Aviv nới rộng cách biệt lên 0-3 trước Sheriff. Đội khách đang tạo ra thế trận áp đảo và liên tiếp gây sức ép.

60' Miguel Mota nhận thẻ vàng Phút 60, Miguel Mota nhận thẻ vàng. Maccabi Tel Aviv vẫn đang nắm thế chủ động trong thế trận Sheriff bị dẫn sâu.

61' Maccabi Tel Aviv áp đảo thế trận Phút 61', Maccabi Tel Aviv đang kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 32 - 68 và vượt trội về dứt điểm 3 - 12. Sheriff phải lùi sâu chịu sức ép, khi đối thủ cũng có 6 cú sút trúng đích so với 1.

64' Kristijan Belic vào sân thay Ido Shahar Phút 64, Kristijan Belic vào sân thay Ido Shahar. Maccabi Tel Aviv đang kiểm soát thế trận và dẫn Sheriff 0-3.

64' Osher Davida vào sân phút 64 Phút 64, Osher Davida vào sân thay Itamar Noy. Maccabi Tel Aviv đang dẫn 0-3, nên sự điều chỉnh này có thể giúp đội khách duy trì thế trận thuận lợi.

64' Hélio Varela vào sân thay Jehezkel Phút 64, Hélio Varela vào sân thay Sagiv Jehezkel. Maccabi Tel Aviv đang dẫn Sheriff 0-3, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận khá thuận lợi cho đội khách.

66' Samba Koné vào sân thay Arli Përgjoni Phút 66', Samba Koné vào sân thay Arli Përgjoni. Sheriff điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Maccabi Tel Aviv dẫn sâu.

66' Mamoutou Ouédraogo vào sân phút 66 Phút 66, Mamoutou Ouédraogo vào sân thay Miguel Mota. Trong thế Sheriff đang bị dẫn 0-3, sự điều chỉnh này có thể giúp đội bóng làm mới đội hình ở phần còn lại.

72' Dan Glazer vào sân, Kristijan Belic rời trận Phút 72, Dan Glazer vào sân thay Kristijan Belic. Maccabi Tel Aviv đang dẫn Sheriff 0-3, nên sự điều chỉnh này diễn ra trong thế trận khá thoải mái cho đội khách.

73' Soumaila Magassouba nhận thẻ vàng Phút 73, Soumaila Magassouba nhận thẻ vàng trong một mốc đáng chú ý của trận đấu.

73' Maccabi Tel Aviv áp đảo thế trận Phút 73', Maccabi Tel Aviv vẫn kiểm soát hoàn toàn thế trận với thời lượng cầm bóng 33 - 67 và vượt trội về dứt điểm 5 - 14. Sheriff đang phải chịu sức ép lớn, khi số pha dứt điểm trúng đích cũng nghiêng về Maccabi Tel Aviv với 2 - 7.

74' Sayed Abu Farkhi nâng tỷ số lên 0-4 Phút 74', Sayed Abu Farkhi lập công trên chấm phạt đền, giúp Maccabi Tel Aviv nới rộng cách biệt lên 0-4 trước Sheriff. Bàn thắng tiếp tục cho thấy ưu thế rõ rệt của Maccabi Tel Aviv trong trận đấu.

76' Mamoutou Ouédraogo nhận thẻ vàng Phút 76, Mamoutou Ouédraogo nhận thẻ vàng sau một tình huống phạm lỗi.

77' Danila Forov nhận thẻ vàng Phút 77', Danila Forov nhận thẻ vàng.

78' Issouf Sissokho đưa Maccabi Tel Aviv lên 0-5 Phút 78', Issouf Sissokho lập công, giúp Maccabi Tel Aviv nới rộng cách biệt lên 0-5 trước Sheriff.

80' Tyrese Asante vào sân phút 80 Phút 80, Tyrese Asante vào sân thay Itay Ben Hemo. Maccabi Tel Aviv đang dẫn Sheriff 0-5, nên sự thay đổi này diễn ra trong thế trận gần như đã an bài.

80' Jair Modelo vào sân ở phút 80 Phút 80, Jair Modelo vào sân thay Loukou Jaures-Ulrich. Sheriff thực hiện sự điều chỉnh trong bối cảnh đang bị Maccabi Tel Aviv dẫn 0-5.

85' Maccabi Tel Aviv áp đảo ở phút 85 Phút 85', Maccabi Tel Aviv vẫn áp đảo khi dẫn Sheriff 0-5 và chiếm 68% thời lượng kiểm soát bóng, so với 32% của đối thủ. Sheriff đang chịu trận với chỉ 5 pha dứt điểm, trong khi Maccabi Tel Aviv đã có 18 lần kết thúc, trong đó 11 lần trúng đích.

KT Kết thúc: Sheriff 0-5 Maccabi Tel Aviv Trận đấu khép lại với tỷ số 0 - 5.

Cập nhật lúc 01:52 24/07/2026

Đội hình chính thức Sheriff Sơ đồ 3-5-2 Maccabi Tel Aviv Sơ đồ 3-5-2 1 Emil Timbur 15 Baye Assane Ciss 29 Soumaila Magassouba 6 Raí 22 Miguel Mota 76 Arli Përgjoni 26 Dhoraso Klas 11 Sapata 24 Danila Forov 19 Jayder Asprilla 42 Loukou Jaures-Ulrich 22 Ofek Melika 41 Itay Ben Hemo 5 Mohamed Camara 13 Raz Shlomo 11 Sagiv Jehezkel 36 Ido Shahar 28 Issouf Sissokho 30 Itamar Noy 3 Roy Revivo 34 Sayed Abu Farkhi 42 Dor Peretz Dự bị Sheriff 2 Mamoutou Ouédraogo 4 Natus Jamel Swen 7 Vladimir Fratea 10 Zé Flores 12 Renat Josan 17 Vsevolod Nihaev 27 Veaceslav Cozma 28 Nicolae Cebotari 35 Bourama Fomba Maccabi Tel Aviv 6 Tyrese Asante 17 Kristijan Belic 18 Dan Glazer 19 Elad Madmon 21 Noam Ben Harush 23 Ori Azo 24 Noam Schwartz 25 Shahar Rosen 29 Hélio Varela Cập nhật đội hình lúc 23:23 23/07/2026

Sheriff Thống kê Maccabi Tel Aviv 31% Kiểm soát bóng 69% 10 Dứt điểm 19 6 Trúng đích 12 4 Phạt góc 5 16 Phạm lỗi 9 4 Việt vị 2

Thông tin trận đấu

Sheriff sẽ đối đầu Maccabi Tel Aviv tại Sheriff Stadium lúc 00:00 ngày 24/07/2026 trong khuôn khổ UEFA Europa League. Đây là trận đấu được chú ý bởi hai đội sẽ phải tìm cách tạo lợi thế ngay từ những thời điểm đầu tiên.

Với dữ liệu hiện có, chưa thể xác định vị trí của hai đội tại giải, phong độ gần đây, thành tích đối đầu hoặc danh sách cầu thủ vắng mặt. Vì vậy, mọi đánh giá trước trận cần được tiếp cận thận trọng, tập trung vào bối cảnh thi đấu thay vì đưa ra kết luận dựa trên những thông tin chưa được xác nhận.

Trận đấu khó đoán khi thiếu dữ liệu phong độ

Sheriff có lợi thế sân nhà khi trận đấu diễn ra tại Sheriff Stadium. Tuy nhiên, lợi thế này không đủ để khẳng định đội chủ nhà sẽ kiểm soát thế trận, bởi chưa có thông tin cụ thể về cách vận hành, hiệu suất ghi bàn hay khả năng phòng ngự của Sheriff trong những trận gần đây.

Ở phía đối diện, Maccabi Tel Aviv sẽ phải thích nghi với bối cảnh thi đấu trên sân khách. Chưa có dữ liệu cho phép đánh giá chính xác đội khách sẽ ưu tiên kiểm soát bóng, tổ chức phòng ngự chặt chẽ hay chủ động đẩy cao đội hình. Cách tiếp cận này nhiều khả năng chỉ được thể hiện rõ sau những phút đầu trận.

Điểm then chốt về chiến thuật

Trong điều kiện chưa có thông tin về sơ đồ và đội hình dự kiến, điểm then chốt sẽ nằm ở khả năng hai đội kiểm soát khu vực giữa sân. Đội giành được sự chủ động ở trung tuyến sẽ có cơ hội tổ chức tấn công tốt hơn, đồng thời hạn chế đối phương triển khai bóng vào khu vực nguy hiểm.

Sheriff có thể tận dụng không gian quen thuộc tại sân nhà để nhập cuộc chủ động, nhưng việc dâng cao cũng đòi hỏi sự cân bằng trong phòng ngự. Maccabi Tel Aviv, trong khi đó, cần duy trì cự ly đội hình hợp lý nếu muốn giảm sức ép và chờ cơ hội chuyển trạng thái.

Khả năng xử lý các tình huống cố định cũng có thể trở thành yếu tố đáng chú ý. Khi chưa có số liệu về năng lực tấn công và phòng ngự của hai đội, không thể xác định bên nào chiếm ưu thế ở khía cạnh này. Dù vậy, những pha bóng cố định thường có ý nghĩa lớn trong một trận đấu mà sự thận trọng có thể được đặt lên hàng đầu.

Nhận định trước trận

Sheriff và Maccabi Tel Aviv bước vào cuộc so tài tại Sheriff Stadium với nhiều yếu tố chưa thể kết luận trước giờ bóng lăn. Sân nhà mang lại điểm tựa cho Sheriff, còn Maccabi Tel Aviv cần chứng minh khả năng tổ chức trận đấu trong điều kiện thi đấu xa nhà.

Do chưa có dữ liệu về phong độ, lực lượng và lịch sử đối đầu, chưa thể đưa ra dự đoán cụ thể về tỷ số hoặc khẳng định đội nào vượt trội. Kết quả nhiều khả năng sẽ phụ thuộc vào cách hai đội nhập cuộc, khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và mức độ hiệu quả trong những cơ hội được tạo ra.

Sheriff 5 trận gần nhất T H Maccabi Tel Aviv 5 trận gần nhất B T B

Tình hình lực lượng Sheriff Không có thông tin Maccabi Tel Aviv ✚ Denny Gropper (Fitness) ✚ Ion Nicolaescu (Cruciate Ligament Tear) ✚ Hisham Layous (Unknown Injury) ✚ Kervin Andrade (Unknown Injury) ✚ Ori Azo (Back Injury)