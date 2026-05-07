MagicX hé lộ máy chơi game cầm tay mới: Thiết kế Nintendo 2DS cùng chip Dimensity 7300 MagicX đang phát triển dòng máy chơi game cầm tay mới với thiết kế dạng đứng độc đáo. Sản phẩm dự kiến ra mắt hai phiên bản chip MediaTek nhằm tạo sự khác biệt trong thị trường retro handheld đang bão hòa.

Thị trường máy chơi game cầm tay hoài cổ (retro handheld) đang đối mặt với tình trạng bão hòa khi hàng loạt nhà sản xuất tung ra các thiết bị có thiết kế và cấu hình tương đồng. Trước bối cảnh đó, MagicX đã công bố một khái niệm sản phẩm mới, hứa hẹn mang đến sự thay đổi về cả ngoại hình lẫn hiệu suất xử lý.

Lấy cảm hứng từ thiết kế huyền thoại của Nintendo 2DS

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của mẫu handheld mới từ MagicX chính là ngôn ngữ thiết kế dạng đứng (vertical), gợi nhớ mạnh mẽ đến dòng máy Nintendo 2DS nổi tiếng. Thay vì đi theo xu hướng màn hình ngang phổ biến hiện nay, MagicX chọn cách tiếp cận hoài cổ nhưng vẫn đảm bảo tính tiện dụng cho các tựa game retro.

MagicX has a new handheld device in the works

Dù mới chỉ ở giai đoạn ý tưởng và nguyên mẫu (prototype), MagicX đã chủ động thu thập ý kiến phản hồi từ cộng đồng trên Discord để hoàn thiện sản phẩm. Điều này cho thấy tham vọng của hãng trong việc tạo ra một thiết bị thực sự đáp ứng được nhu cầu của người dùng thay vì chỉ sản xuất đại trà các mẫu máy có sẵn trên thị trường.

Phân tách phân khúc bằng cấu hình phần cứng mạnh mẽ

MagicX dự kiến sẽ tung ra hai phiên bản khác nhau để phục vụ các nhóm đối tượng khách hàng có nhu cầu hiệu năng và ngân sách riêng biệt. Cả hai phiên bản đều được trang bị hệ thống tản nhiệt chủ động và màn hình 5 inch với độ phân giải 768 × 1.024 pixel, tỷ lệ khung hình lý tưởng cho các trò chơi cổ điển.

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật chi tiết của hai phiên bản dự kiến:

Thông số Phiên bản Tiêu chuẩn Phiên bản Cao cấp Vi xử lý MediaTek Helio G99 MediaTek Dimensity 7300 Bộ nhớ RAM 3 GB 4 GB Lưu trữ (UFS) 32 GB 64 GB Màn hình 5 inch (768 x 1.024) 5 inch (768 x 1.024) Tản nhiệt Chủ động (Quạt) Chủ động (Quạt) Giá dự kiến 125 USD 165 USD

Việc sử dụng chip Dimensity 7300 trên phiên bản cao cấp là một bước đi đáng chú ý. Đây là dòng chip có hiệu năng vượt trội trong phân khúc máy chơi game cầm tay giá rẻ, cho phép xử lý mượt mà nhiều hệ máy giả lập phức tạp hơn. Bên cạnh đó, việc trang bị bộ nhớ lưu trữ chuẩn UFS thay vì eMMC cũng giúp tăng tốc độ tải game và phản hồi của hệ thống.

Chiến lược đối đầu với sự bão hòa của thị trường

Theo đại diện MagicX, thị trường hiện nay đang tràn ngập các thiết bị có thiết kế tương tự nhau, thường xuyên xuất hiện trên các sàn thương mại điện tử như Amazon nhưng thiếu đi bản sắc riêng. Bằng cách kết hợp kiểu dáng của Nintendo 2DS với phần cứng hiện đại và mức giá cạnh tranh (dao động từ 125 USD đến 165 USD), MagicX kỳ vọng sẽ thu hút được những người chơi đang tìm kiếm sự mới mẻ.

Hiện tại, ngày ra mắt chính thức vẫn chưa được ấn định. MagicX vẫn đang trong quá trình thăm dò ý kiến khách hàng về mức giá và các tính năng bổ sung để giúp thiết bị trở nên nổi bật hơn giữa đám đông. Nếu nhận được phản hồi tích cực, đây có thể là một trong những mẫu handheld đáng mong chờ nhất trong phân khúc tầm trung thời gian tới.