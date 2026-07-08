MagicX Mini40: Máy chơi game cầm tay Linux mới tối ưu cấu hình từ phản hồi cộng đồng MagicX chính thức công bố cấu hình Mini40 với hai tùy chọn chip R3572 và Allwinner A333 thay thế cho RK3566, hứa hẹn trải nghiệm linh hoạt với mức giá từ 59 USD.

Sau khi nhận được những phản hồi tích cực và đóng góp từ cộng đồng người dùng, MagicX đã quyết định thực hiện những thay đổi quan trọng trên bảng thông số kỹ thuật của Mini40. Đây là mẫu máy chơi game cầm tay chạy hệ điều hành Linux, được kỳ vọng sẽ kế nhiệm dòng Mini Zero28 đã ngừng sản xuất trước đó.

Ảnh dựng chính thức của máy chơi game cầm tay MagicX Mini40.

Sự thay đổi về vi xử lý: Lắng nghe người dùng để tối ưu hiệu năng

Điểm đáng chú ý nhất trong thông báo mới nhất của MagicX chính là việc loại bỏ vi xử lý Rockchip RK3566 như dự kiến ban đầu. Thay vào đó, hãng sẽ tung ra hai biến thể vi xử lý khác nhau để đáp ứng nhu cầu đa dạng về hiệu năng và ngân sách của game thủ.

Cụ thể, phiên bản cao cấp hơn có giá 79 USD sẽ được trang bị chip Rockchip R3572 kết hợp với 2GB RAM LPDDR4. Trong khi đó, phiên bản giá rẻ chỉ 59 USD sẽ sử dụng chip Allwinner A333 đi kèm 1GB RAM DDR3. Việc chia tách này giúp người dùng dễ dàng tiếp cận sản phẩm tùy theo mục đích sử dụng thực tế.

Thông số kỹ thuật chung của MagicX Mini40

Mặc dù có sự khác biệt về vi xử lý và bộ nhớ RAM, cả hai phiên bản của MagicX Mini40 vẫn duy trì một nền tảng phần cứng đồng nhất ở các khía cạnh còn lại. Máy sở hữu màn hình 4 inch với độ phân giải 800 × 480 pixel, phù hợp cho việc chơi các tựa game retro.

Thông số Chi tiết Màn hình 4 inch, độ phân giải 800 × 480 Âm thanh Loa kép (Dual speakers) Lưu trữ 2 khe cắm thẻ nhớ microSD Kết nối Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1 Tính năng khác Mô-tơ rung, hệ điều hành Linux

Thiết kế và các tùy chọn màu sắc ấn tượng

Về mặt ngoại hình, các hình ảnh render chính thức cho thấy Mini40 sở hữu thiết kế hiện đại với các cần điều khiển (thumbsticks) dạng lõm đối xứng và các nút vai (shoulder buttons) được bố trí thẳng hàng. Thiết kế này giúp tối ưu không gian cầm nắm mà vẫn đảm bảo tính thẩm mỹ cho một thiết bị cầm tay nhỏ gọn.

MagicX cũng tiết lộ máy sẽ có 4 lựa chọn màu sắc bao gồm: Đen (Black), Cam (Orange), Xanh lá trong suốt (Translucent Green) và Hồng tím trong suốt (Translucent Magenta). Hiện tại, hãng vẫn đang tiến hành khảo sát trên kênh Discord để quyết định xem màu sắc nào sẽ được ưu tiên đưa vào sản xuất hàng loạt trước.

Kế hoạch sản xuất dựa trên nhu cầu thực tế

Mặc dù đã công bố hai biến thể, MagicX cho biết họ vẫn đang theo dõi sát sao các cuộc thăm dò ý kiến để xác định liệu người dùng quan tâm đến cả hai phiên bản hay chỉ một. Điều này có nghĩa là khả năng chỉ có một phiên bản được sản xuất thương mại vẫn có thể xảy ra nếu nhu cầu thị trường không đủ lớn cho cả hai.

Hiện tại, MagicX vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức cho Mini40. Tuy nhiên, với việc công bố chi tiết cấu hình và hình ảnh render, sản phẩm dự kiến sẽ sớm tiến tới giai đoạn sản xuất cuối cùng trong thời gian tới.