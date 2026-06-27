Mái ấm gia đình
Bao năm lận đận tha phương
Bao năm lận đận tha phương
Nay về mái ấm thân thương thuở nào
Dường như tia nắng xôn xao
Dường như cây, lá vẫy chào người quen
Tình quê ấp ủ lên men
Say lòng lãng tử đua chen trở về
Chặng đường qua nhọc nhằn ghê
Bao nhiêu mộng mị nặng nề tâm can
Mái nhà mẹ - chốn bình an
Che con mát rượi, xua tan ưu phiền
Gia đình - hai tiếng thiêng liêng
Bên cha, bên mẹ tâm yên mọi bề
Mâm cơm đạm bạc chân quê
Tình thương cũng đủ hả hê mát lòng
Tình cha nước ngọt giếng trong
Tình mẹ lai láng như dòng suối tuôn
Đời ai cũng có cội nguồn
Gia đình mái ấm - phải luôn tạc lòng.