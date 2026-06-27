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    Mái ấm gia đình

    Văn Minh . 27/06/2026 05:00

    Bao năm lận đận tha phương

    Bao năm lận đận tha phương

    Nay về mái ấm thân thương thuở nào

    Dường như tia nắng xôn xao

    Dường như cây, lá vẫy chào người quen

    Tình quê ấp ủ lên men

    Say lòng lãng tử đua chen trở về

    Chặng đường qua nhọc nhằn ghê

    Bao nhiêu mộng mị nặng nề tâm can

    Mái nhà mẹ - chốn bình an

    Che con mát rượi, xua tan ưu phiền

    Gia đình - hai tiếng thiêng liêng

    Bên cha, bên mẹ tâm yên mọi bề

    Mâm cơm đạm bạc chân quê

    Tình thương cũng đủ hả hê mát lòng

    Tình cha nước ngọt giếng trong

    Tình mẹ lai láng như dòng suối tuôn

    Đời ai cũng có cội nguồn

    Gia đình mái ấm - phải luôn tạc lòng.

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